İranlılar Yakutiye Buz Hokeyi Salonuna hayran kaldı - Son Dakika

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Buz Hokeyi Salonu ve diğer buz tesisleri İranlı turistleri büyüledi.

Erzurum'un dünyaca ünlü Palandöken Kayak Tesisleri'nde sezonun açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Erzurum'a kalak yapmak için gelen İranlı turistler aynı zamanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Buz Salonlarına da büyük ilgi gösteriyor. İranlı Turistler, Yakutiye Buz Hokeyi salonunda buz pateni etkinliğine katılırken, tesise hayran kaldılar. İranlılar, GSİM'ye ait diğer buz tesislerini de oldukça beğendiklerini ifade ettiler.

Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz ile Köprüköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özcan Özcanlı ile buz pateni antrenörlerimizde İranlı konuklarla yakından ilgilendi. Aynı zamanda Buz Hokeyi Antrenörü olan İkram Çintimar, İranlılara buz pateni ve buz hokeyi hakkında bilgi verdi. Buz pateni yapan İranlı turistler, tatil ve kayak için gedikleri Erzurum'da buz pateni yapmanın da keyfini çıkardılar.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, tatil için Erzurum'a gelen İranlı turistlerin buz salonlarına ilgi göstermesinden büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Buz sporları tesislerimiz 2021 UNIVERSIADE ve 2017 EYOF sayesinde Avrupa ve tüm dünyada tanınan tesisler oldu. Yurt dışından ve ülkemizden takımlar ile milli sporcular kamp için Erzurum'a geliyor. İranlı turistlerin de buz tesislerimizi ziyaret etmesi bizleri mutlu etmiştir. Spor tesislerimizin kapıları tüm dünyaya açık yeter ki, ilimize gelsinler" diye konuştu. - ERZURUM