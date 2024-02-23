- Irlıganlıspor, Kumluca'ya 3 puan için gidiyor
Irlıganlıspor Teknik sorumlusu Kürşat Taş:
"Ligde kalan takım olmak istiyoruz"
DENİZLİ - TFF Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta Denizli temsilcisi Irlıganalıspor, konuk olacağı Kumluca Belediyespor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.
Ligin 17. haftasında Kumluca Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Irlıganlıspor, çalışmalarını Başkarcı Stadı'nda Teknik Sorumlu Kürşat Taş nezaretinde 3 puan parolası ile sürdürüyor.
Ligin ikinci yarısında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 4 puan toplayan Irlıganlıspor, hedefini düşme hattından kurtulmak olarak belirledi.
Ligin ikinci yarısını değerlendiren Teknik Sorumlu Kürşat Taş, göreve ligin ikinci yarısında geldiğine dikkat çekerek, "İkinci yarının belli bölümünden sonra takıma katıldık. O dönemden bugüne kadar ciddi bir mesafe aldığımızı düşünüyorum. Zaten oynadığımız üç maçın tamamına baktığımızda bunu görebiliriz. Takımın omurgasını baya bir değiştirdik. Bunun üzerine geçen hafta oynayan iki oyuncumuzla yolları ayırdık. Şu an da 14-15 oyuncu ile yolları ayırıp, 9-10 tane oyuncuyla anlaşmış durumdayız" dedi.
"İyi çalıştık"
Takım kurgusunu yaparken çok zorlanmadıklarını ifade eden Taş, "Karakter olarak takıma uygun oyuncuları kadromuza kattık. İyi çalıştık, maçlara öyle çıktık. Özellikle ilk maçımızdan bu yana değerlendirme yapacak olacak olursak Döşemealtı maçında inanılmaz bir dönüş sağladık. Belki kazanabileceğimiz maçı çok talihsiz kaybettik. Deplasmanda İncirliova'da kazandık. Son olarak da Denizli derbisi olarak nitelendirilen Sarayköy maçından bir puanla ayrıldık. Bu maçların genel olarak özetini yapacak olursak koşu mesafelerinde geri dönüşlerde takımım inanılmaz mesafe katetti. O yüzden çok memnunum. Günden güne bu mesafeyi arttırıyoruz. Burada tabii ki ekibimin yoğun çalışması oyuncu arkadaşların istekli olması bizim için çok önemliydi" diye konuştu.
"Farkı kapatıp ligde kalan takım olmak için çalışacağız" diyen Kürşat Taş, "Yönetimimizin de sağladığı katkıyla ben daha iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Bu hafta Kumluca maçına çıkacağız, zor bir maç olacak ardından da lidere karşı oynayacağız. Rakibimizle aramızda beş puan kaldı. Bu farkı kapatıp ligde kalan takım olmak için çalışacağız. Zaten takım kurgusu için çok kısa süremiz vardı. 8-10 içinde biz bu kurguyu yaptık. Bir hazırlık maçıyla buraya geldik. Hatta son maçta oynattığımız arkadaşlardan belki ikisi hafta içi transfer olarak geldi. Bir antrenmanla sahaya çıktılar. Ama ona rağmen sezon başından beri sanki bu takımdalarmış gibi mücadele ettiler. Hepsinin ayaklarına yüreklerine sağlık. Biz bu lig de kalan takım olmak istiyoruz. Bunun mücadelesini her geçen gün daha da ileriye taşıyacağız. Bunun için de Denizli'den ciddi destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kumluca Belediyespor- Irlıganlıspor maçı 25 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'de Kumluca İlçe Stadında oynanacak.
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