İrtikap davasında Fikret Albayrak tahliye edildi, yurt dışına çıkışı yasaklandı

"İrtikap" suçlamasıyla yargılandığı davada eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında mahkeme, adli kontrol şartıyla tutukluluk halinin kaldırılmasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

İrtikap suçlamasıyla 4 aydır tutuklu bulunan Fikret Albayrak, hakim karşısına çıktı. Fikret Albayrak yargılama sonucunda Düzce'nin Akçakoca ilçesinde inşaat işleri ile uğraşan E.Ö., inşaatında yaşanan imar izni sorunlarıyla alakalı kendisinden Akçakoca eski Belediye Başkanı Fikret Albayrak tarafından rüşvet talep edildiği ve kendisinin 2,5 milyonluk çek vermek zorunda kaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine 22 Mayıs'ta gözaltına alınan Albayrak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Albayrak hakkındaki irtikap suçlamasıyla Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamaya başlandı.

Albayrak, kendisinin zorla veya tehditle hiçbir iş adamı ya da müteahhitten para istemediğini, ancak Akçakoca Belediyesi'nin borç içinde olduğu için yardım ve bağış isteğinde bulunduğunu söyledi. Albayrak, "E.Ö.'nün babası H.Ö. isimli beyefendiyi kendime yakın gördüm. Çay sohbetlerinde belediyeye yardım etmelerini istedim. Kendisine durumu aktardım. Bağış ya da borç aradığımızı söyledim. Belediye ile sıkıntılı ilişkisi olan, ruhsatta, iskanda zorlanan kişiler ile bağlantı kurmadım, ilişki yaşamadım. Herkes gelmiş ve iskanı düzgünse almıştır. Asla kimseye imtiyaz vermedim. Teklif eden olmuştur ama ben kabul etmedim. Belli bir süre sonra ödemelerimize uygun bir şekilde taksitlere uygun makamıma çek getirdiler. Akçakoca Belediyesi şirketi olan ABİTAŞ şirketinin borcuna uygun 2 adet çek getirdiler. Aynı anda şirketin genel müdürüne teslim ettim. Defterlere kayıtlar alındı. Resmi kurumsal işlemleri yaptı. 1 milyon ve 1,5 milyon olmak üzere toplam 2,5 milyonluk çek vardı. 1 milyon bağış aldım, 1,5 milyonu borç olarak aldım. Bu dönem zarfında H.Ö. ve oğlunun şirketinin belediye ile herhangi bir ticari ilişkisi olmamıştır. Kamu ya da kendim için kimseyi bir şeye zorlamadım" dedi.

Şikayetinden vazgeçti

E.Ö. da şikayetinden vazgeçtiğini ifade ederek, "Fikret bey bana belediyenin 2,5 milyona ihtiyacı olduğunu söyledi. Borç konuşmadık ben bağış olarak verdim. Herhangi bir zorlama olmadı ama belediyede işler böyle yürüdüğü için çekleri yazmak zorunda hissettim. Borç olarak kayıt edildiği söylenen çeke ilişkin herhangi bir geri ödeme olmadı. Şikayetçi değilim ve duruşmalara katılmak istemiyorum" dedi.

Şikayetçi olan E.Ö.'nün avukatı da şikayetçi olmadıklarını tekrarladı.

Beraatını istendi

Fikret Albayrak'ın avukatları irtikap suçunun oluşmadığını ifade ederek beraatını istediler. İddia makamı olan Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için tutukluk halinin devamını istedi.

Düzce 2. Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrası Akçakoca eski Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın adli kontrol şartıyla tutukluluk halinin kaldırılmasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve tutuksuz yargılanmasına karar verildi.