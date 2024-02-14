İş Adamı Murat Alpagut'un Eşi Esra Alpagut Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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İş Adamı Murat Alpagut'un Eşi Esra Alpagut Son Yolculuğuna Uğurlandı

İş Adamı Murat Alpagut\'un Eşi Esra Alpagut Son Yolculuğuna Uğurlandı

Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) Başkanı Erdal Güzel'in yeğeni iş adamı Murat Alpagut'un eşi Esra Alpagut, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze namazı Solakzade Camii'nde kılındıktan sonra Esra Alpagut, asri mezarlıkta toprağa verildi.

14.02.2024 16:36  Güncelleme: 16:38
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Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) Başkanı Erdal Güzel'in yeğeni iş adamı Murat Alpagut'un eşi Esra Alpagut son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gören iki çocuk annesi Esra Alpagut'un Solakzade Camii'nde kılınan cenaze namazına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Güzel ve Alpagut aileleri katıldı.

Esra Alpagut'un cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İş Adamı Murat Alpagut'un Eşi Esra Alpagut Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İş Adamı Murat Alpagut'un Eşi Esra Alpagut Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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