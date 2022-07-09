İş insanı Subaşı'ndan bayram namazı sonrası keşkek ikramı - Son Dakika
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İş insanı Subaşı'ndan bayram namazı sonrası keşkek ikramı

09.07.2022 12:44
İş insanı Subaşı'ndan bayram namazı sonrası keşkek ikramı

Vatandaşlarla bayram namazı sonrasında bir araya gelen iş insanı Ramazan Subaşı keşkek ikramında bulundu.

Vatandaşlarla bayram namazı sonrasında bir araya gelen iş insanı Ramazan Subaşı keşkek ikramında bulundu.

Aydın'ın tanınmış iş insanlarından Ramazan Subaşı, Kurban Bayramı namazı sonrasında vatandaşlarla bir araya gelerek keşkek ikramında bulundu. Keşkek hayrı sonrası açıklamalarda bulunan iş insanı Ramazan Subaşı, "Efeler ilçemizde vatandaşlarımızla bayram namazı sonrasında bir araya gelerek selamlaştık. Gelenek haline getirdiğimiz keşkek hayrımızı da gerçekleştirdik. Tüm islam aleminin Ramazan Bayramı kutlu olsun. Birlik ve beraberliğimiz bozulmasın. Allah tekrarını nasip etsin" diye konuştu. - AYDIN

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Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil markete daldı: 2 yaralı Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil markete daldı: 2 yaralı PROF. DR. AYDIN: VAKA ARTIŞI YÜZDE 50, SARILIP, ÖPÜŞMEDEN BAYRAMLAŞIN PROF. DR. AYDIN: VAKA ARTIŞI YÜZDE 50, SARILIP, ÖPÜŞMEDEN BAYRAMLAŞIN
Kaynak: İHA

Subaşı, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İş insanı Subaşı'ndan bayram namazı sonrası keşkek ikramı - Son Dakika

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