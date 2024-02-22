İş İnsanları Derneği Başkanı: Bankalar Vatandaşları Yanlış Yönlendiriyor - Son Dakika
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İş İnsanları Derneği Başkanı: Bankalar Vatandaşları Yanlış Yönlendiriyor

İş İnsanları Derneği Başkanı: Bankalar Vatandaşları Yanlış Yönlendiriyor

Edirne İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan İnci, bankaların yüksek mevduat faizleriyle vatandaşları yanlış yönlendirdiğini söyledi. İnci, ekonomik dar boğazdan geçtiğimizi ve insanların faiz sarmalına alınmaması gerektiğini vurguladı. Yanlış yönlendirmenin sonucunda paraların stoklandığı için piyasada daralma meydana geldiğini belirten İnci, reel faizin düşük olduğu bir ülkede yıllık yüzde 40 faizin ayakta tutamayacağını ifade etti.

22.02.2024 19:52  Güncelleme: 19:54
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Edirne İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan İnci, bankaların yüksek mevduat faizleriyle vatandaşları yanlış yönlendirdiğini söyledi. İnci, "Ciddi bir ekonomik dar boğazdan geçiyoruz. İnsanları faiz sarmalına almaya çalışıyorlar. 'Mevduat faizi çok yüksek. Paranızı mevduata koyun. Mevduattan daha fazla getirisi olan başka bir şey yok' şeklinde açıklamalarla insanlar yanlış yönlendiriliyorlar. Bu yanlış yönlendirmenin sonunda da paralar belli bir yerde stoklandığı için piyasada bir darlaşma meydana geliyor. Reel yüzde 100-120 faiz olan bir ülkede sizin yıllık yüzde 40 aldığınız faiz, sizi ne kadar ayakta tutabilir" dedi.

Edirne İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan İnci bugün düzenlediği basın toplantısında derneğin yeni yönetim kurulu üyelerini tanıttı. İnci, ülkenin ekonomik dar boğazdan geçtiğini ifade ederek vatandaşların yüksek mevduat faizlerine kanmaması gerektiğini dile getirdi.

"İNSANLARI YANLIŞ YÖNLENDİRİLİYORLAR"

Hakan İnci, şunları söyledi:

"Ciddi bir ekonomik dar boğazdan geçiyoruz. Vatandaşa benim en büyük çağrım şu; insanları faiz sarmalına almaya çalışıyorlar. 'Mevduat faizi çok yüksek. Paranızı mevduata koyun. Mevduattan daha fazla getirisi olan başka bir şey yok' şeklinde açıklamalarla insanları yanlış yönlendiriliyorlar. Bu yanlış yönlendirmenin sonunda da paralar belli bir yerde stoklandığı için piyasada bir darlaşma meydana geliyor. Bir ülkede reel yüzde 100-120 faiz olan bir ülkede sizin yıllık yüzde 40 aldığınız faiz, sizi ne kadar ayakta tutabilir? Sizin bugün 10 liraya almadığınız mal seneye 22 lira. Sizin 10 lira karşılığında bankadan bir yıl sonra alacağınız faiz 14 lira. Bu aradaki 8 lirayı kaybedeceksiniz. Şunu hiç kimse unutmasın; mevduat sahibi insanlar bankadan parasını çekmeye gittiğinde, bir mal almak için 'sakın alma, alacağın mal 3- 5 ay sonra daha ucuz olacak' şeklinde yanlış yönlendiriliyorlar. Malı alacak ki piyasa hareketlensin. Bugün siz bir konutu 5 ay önce 4 milyona almadığınız bir konut şu anda 6 milyon lira. Siz 4 milyonu bankaya koyduğunuzda şu anda elinize geçen para ne kadar, 4,5 milyon lira. 1,5 milyon kaybınız var ve o evi de alamıyorsunuz o parayla ama 5 ay önce o evi almış olacaktınız."

Kaynak: ANKA

Hakan İnci, Edirne, Yerel, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İş İnsanları Derneği Başkanı: Bankalar Vatandaşları Yanlış Yönlendiriyor - Son Dakika

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