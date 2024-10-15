İş Kazasında Yaralanan Adam Tazminatını Bekliyor

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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde iş kazası geçiren ve Osmaniye'de yaşayan Gökhan Çivili, bir yıldır hakkını aramaya çalışıyor. Çivili, "Evde 8-10 keçim vardı onları sattım elimde bir tane keçim kaldı. Onu da satarsam ben ne yiyip ne içeceğim? Evin önüne biraz buğday ekmiştim yemek için durumum olmadığı için tuttum onu da sattım. Param yok, pulum yok ne yapacağız? Hakkımı aramak istiyorum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Çiğdemli köyünde oturan 34 yaşındaki Gökhan Çivili, yaklaşık 1 yıl önce Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Çokak köyünde inşaattan düşerek ağır yaralandı. Bir yıldır tazminat davasının açılamadığını ifade eden Çivili, geçimini sağlamak için evindeki keçileri ve buğdayını sattığını söyledi. Çivili, şöyle konuştu:

"Beni hastaneye kaldırdılar. Orada on gün yoğun bakımda kaldım. Sekiz dakika kalbim durdu. Hastaneden çıktıktan sonra bir süre tedavi gördüm. Evime geldim dava açtım. Bir senedir dava açılmamış. Tazminatımı bir türlü alamıyorum. Avukata veriyorum, Andırın'da bilirkişi yokmuş, öğrendiğim kadarı bana dedikleri bunlar. Ben ne yapacağım? Evde 8-10 keçim vardı onları sattım elimde bir tane keçim kaldı, onu da satarsam ben ne yiyip, ne içeceğim? Evin önüne biraz buğday ekmiştim, durumum olmadığı için onu da sattım.

Hakkımın aranmasını istiyorum. Bir an önce davanın açılmasını istiyorum. Hanım çalışmıyor iki çocuğum var. Ne yiyip ne içeceğiz biz? Araba bulamıyorum hastaneye gidemiyorum. Tedavim hala devam ediyor. Param yok, pulum yok ne yapacağız? Hakkımı aramak istiyorum. Dengem yok, kulağım duymuyor. Bana sigorta yüzde '0' rapor vermiş. Dengem yok, kulağım duymuyor, kafatasım çatlak. Kulağıma cihazlık istiyor nasıl alayım? Kulağım tam duymuyor. Gözüme gözlük taktılar. Para yok ne yapacağız biz böyle?"