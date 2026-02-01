Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın yeni başkanı İsa Özbek oldu - Son Dakika
Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın yeni başkanı İsa Özbek oldu

01.02.2026 21:24  Güncelleme: 21:37
Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 74. Olağan Genel Kurulu'nda İsa Özbek, mevcut başkan Serdar Berk'i 3 oy farkla geçerek başkan seçildi. 1316 üyenin oy kullandığı seçimde Özbek 556, Berk ise 553 oy aldı. Genel kurulda bir konuşma yapan Özbek, tüm esnaflara teşekkür ederek, kazanının oda ve esnaflar olduğunu vurguladı. Seçim demokratik bir ortamda gerçekleşti.

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 74. Olağan Genel Kurulu, Yeni Mahalle'de bulunan Belediye Düğün Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel kurulda yaklaşık bin 316 üye oy kullandı. Yapılan seçimde İsa Özbek 556 oy alarak başkanlığa seçilirken, mevcut başkan Serdar Berk ise 553 oyda kaldı. Diğer aday Ozan Yıldızbaş da 196 oy aldı.

Seçimlerin demokratik bir ortamda tamamlandığı genel kurulun ardından konuşan Başkan İsa Özbek, "Bugün demokrasimize ve odamıza sahip çıkarak seçimlerimize katılan tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Oy veren, vermeyen herkesten Allah razı olsun. Kazanan odamız ve esnafımız oldu" dedi.

Genel kurula Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, ilçe oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve esnaf katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

