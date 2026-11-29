İscehisar Müftülüğü tarafından düzenlenen Gençlik Buluşmaları programının 39'uncusu gerçekleştirildi. Program kapsamında H.Z. Adem ve H.Z. Havva'nın kıssası ele alındı ve katılımcılara dini ve ahlaki konularda sohbet verildi.

Üç ders boyunca işlenen kıssa çerçevesinde şeytanın insanın ezeli düşmanı olduğu, kibir, ırkçılık, haset ve kıyaslamanın insan hayatındaki olumsuz etkileri üzerinde duruldu.

Sohbette ayrıca harama yaklaşmaktan dahi sakınmanın önemi, yeme içme alışkanlıklarının insan üzerindeki etkileri ve hatalardan sonra mazeret üretmek yerine tövbe etmenin gerekliliği anlatıldı. Hz. Adem ve Hz. Havva'nın hayatından çıkarılabilecek dersler katılımcılara aktarılırken, insanın hatalarından sonra tövbe edip doğru yola yönelmesinin önemine dikkat çekildi.