İşçi Dayanışması, Atakum Belediyesi önünde 32 işçinin işten çıkarılmasını protesto etti - Son Dakika
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İşçi Dayanışması, Atakum Belediyesi önünde 32 işçinin işten çıkarılmasını protesto etti

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İşçi Dayanışması, Atakum Belediyesi önünde 32 işçinin işten çıkarılmasını protesto etti
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İşçi Dayanışması, Atakum Belediyesi önünde 32 işçinin işten çıkarılmasını protesto etti
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İşçi Dayanışması Üyeleri, Atakum Belediyesi önünde düzenledikleri basın açıklamasıyla işten çıkarmaları protesto etti. Açıklamada, şu ana kadar 32 kişinin işten çıkarıldığı, 4'ünün kod 26 ile çıkarıldığı ve bu kişilerin işsizlik maaşı alamayacağı belirtildi.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - İşçi Dayanışması Üyeleri, Atakum Belediyesi'ndeki işten çıkarmaları protesto etti.

Atakum Belediyesi'nde işten çıkarmaları protesto amacıyla belediye önünde basın açıklaması düzenlendi. Kendisi de "kod 26" ile işten çıkarılan işçiler arasında bulunan Fatma Ayyıldız Sayım, İşçi Dayanışması adına yaptığı açıklamada, Atakum Belediyesi çalışanlarının Mart 2024 seçimlerinden bu yana giderek kronikleşen bir ücret kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Birikmiş maaş alacaklarının ödenmemesinin işçilerin yaşam koşullarını ağırlaştırdığını, çalışma yaşamını belirsizlik ve güvencesizlik içine sürüklediğini ifade eden Sayım, şunları kaydetti:

"Belediye önünde başlatılan maaş nöbeti, bu koşullara karşı işçilerin kendi emeklerini ve yaşamlarını savunmak için geliştirdiği ortak bir mücadeledir. Ancak bu mücadele yalnızca birikmiş ücretlerin ödenmesi talebinden ibaret değildir. Aylar öncesinden itibaren kamuoyuna yönelttiğimiz soruların merkezinde, belediyenin kamu kaynaklarını nasıl kullandığı, ücret krizi yaşanırken personel alımlarının hangi ihtiyaç ve kaynaklarla sürdürüldüğü, personel politikasının nasıl yürütüldüğü ve birikmiş işçi alacaklarının hangi takvim ve kaynakla ödeneceği, iş yerlerinde yaşanan baskılar ve mobbingler bulunmaktadır. İşçilerin talebi, bu konularda açık, anlaşılır ve denetlenebilir bir planın kamuoyuyla paylaşılmasıdır.

Çünkü Atakum işçisinin sorunu yalnızca işyerinin ya da belediye çalışanlarının sorunu değildir, aynı zamanda kentin sorunudur. Kamu kaynaklarının kullanımı, kamu hizmetlerinin hangi koşullarda üretildiği ve bu hizmetleri üreten emekçilerin nasıl bir çalışma yaşamına mahküm edildiği bütün Atakum'u ilgilendirmektedir."

"İŞSİZLİK MAAŞI ALAMAYACAKLAR"

Sayım, işten çıkarılan bütün işçilerin derhal işlerine iade edilmesini, birikmiş ücret alacaklarının işçilere derhal ödenmesini ve belediyenin kamu kaynaklarını nasıl kullandığı, personel politikası ve işçi alacaklarının hangi kaynaklarla ve hangi takvim doğrultusunda ödeneceği konusunda kamuoyuna açık, şeffaf ve düzenli bilgi verilmesini istediklerini bildirdi.

Öte yandan Sayım, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şu ana kadar 32 kişinin işten çıkarıldığını bildiklerini ancak bu kişilerin tamamının kendileriyle temas kurmadığını belirtti.

Sayım, bu kişilerden 4'ünün iş akdinin kod 26 ile feshedildiğini aktaran Sayım, sendika seçimlerinde belediye müdürleri ve amirlerinin baskı yaptığına ilişkin açıklamaları üzerine 5 kişi hakkında disiplin soruşturması açıldığını ifade etti.

Sayım, "26 koduyla çıkanlar işsizlik maaşı alamayacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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