İşçileri ziyaret eden İl Emniyet Müdürüne sakız iddiaları - Son Dakika
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Yerel

İşçileri ziyaret eden İl Emniyet Müdürüne sakız iddiaları

İşçileri ziyaret eden İl Emniyet Müdürüne sakız iddiaları

Belediye-İş Sendikası Iğdır Şube Başkanı Himmet Bozan, İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya'nın oturma eylemi yapan işçileri ziyareti sırasında sakız çiğnediği iddialarının doğru olmadığını belirtti.

26.07.2024 21:32  Güncelleme: 21:50
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Belediye-İş Sendikası Iğdır Şube Başkanı Himmet Bozan, Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya'nın oturma eylemi yapan işçileri ziyareti sırasında sakız çiğnediği iddialarının doğru olmadığını belirterek, "Ziyaret öncesi esnaf tarafından ikram edilen şekerlemeyi geri çevirmeyen emniyet müdürü nezaketen aldı, işçilerin olduğu alana geçti. Art niyetli bazı kişiler bunu farklı boyuta çekerek gündem oluşturmaya çalışıyor" dedi.

Belediye-İş Sendikası Iğdır Şube Başkanı Himmet Bozan, Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya'nın oturma eylemi yapan işçileri ziyareti sırasında sakız çiğnediği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bozan, "Ziyaret öncesi esnaf tarafından ikram edilen şekerlemeyi geri çevirmeyen emniyet müdürü nezaketen aldı, işçilerin olduğu alana geçti. Art niyetli bazı kişiler bunu farklı boyuta çekerek gündem oluşturmaya çalışıyor. Sakız konusu Ferhat Encü gibi birkaç müzavir tip ile bunların gazetelerin uydurduğu alçakça bir iftiradır. Müdürümüzü tanıyan herkes bunu bilir. Ama işin iyi tarafı da bu iftirayı atan güruhta o şerefli üniformanın sakız ile giyilmeyecek kadar manevi bir değeri olduğunu öğrenmiş oldu" dedi.

1 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra göreve gelen DEM Partili Mehmet Nuri Güneş tarafından 5 Temmuz akşamı cep telefonlarına gönderilen SMS ile iş akitleri sona eren 204 işçi, 8 Temmuz'da oturma eylemi başlatmıştı. 10 Temmuz'da işçileri ziyaret eden Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, işçilere 'itidal' çağrısında bulunmuştu. Sakarya'nın ziyaret sırasında sakız çiğnediği iddiaları ise sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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