İshak Gazel: "Darbe girişimi, aziz milletimizin destansı direnişiyle etkisiz hale getirilmiştir" - Son Dakika
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İshak Gazel: "Darbe girişimi, aziz milletimizin destansı direnişiyle etkisiz hale getirilmiştir"

15.07.2022 10:23
İshak Gazel: "Darbe girişimi, aziz milletimizin destansı direnişiyle etkisiz hale getirilmiştir"

Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "15 Temmuz, kanlı bir darbe girişimine, ülkemizi işgal girişimine, demokrasiyi hiçe sayma milletin iradesini yok sayma teşebbüsüne karşı, aziz milletimizin destansı direnişidir" dedi.

Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "15 Temmuz, kanlı bir darbe girişimine, ülkemizi işgal girişimine, demokrasiyi hiçe sayma milletin iradesini yok sayma teşebbüsüne karşı, aziz milletimizin destansı direnişidir" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Gazel, Türkiye düşmanı projelerin aracı olan FETÖ'yü bir kez daha lanetlediklerini ifade etti.

"Milletimizin yüksek feraseti ve direnişi bu hain ve alçak girişimi bertaraf etmiştir" diyen Gazel, "15 Temmuz, kanlı bir darbe girişimine, ülkemizi işgal girişimine, demokrasiyi hiçe sayma milletin iradesini yok sayma teşebbüsüne karşı, aziz milletimizin destansı direnişidir. Milletimizin yüksek feraseti ve direnişi bu hain ve alçak girişimi bertaraf etmiştir.Tarih boyunca milletimiz darbelerden çok çekmiştir. Çok bedeller ödemiştir. FETÖ'nün darbe girişimine 'dur' diyerek, dünya demokrasi tarihine geçecek bir duruş sergilemiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o gün kendisini öldürmeye gelen darbecilere karşı ölümü göze olarak, 'ben halkın gücünün üstünde bir güç şimdiye kadar tanımadım, bundan sonra da tanımayacağım' diyerek, direnişe liderlik etmiştir. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz canları pahasına alçak darbe girişimine geçit vermediler. Aziz şehitlerimizi asla unutmayacağız. Allah onlara rahmet eylesin. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin iradesine göz diken, Türkiye düşmanı projelerin aracı FETÖ'yü bir kez daha lanetliyoruz. Milletimiz, terör örgütlerine ve onları kullanan kirli ellere gereken cevabı her durumda vermeye devam edecektir. Milletimiz var olsun" ifadelerini kullandı.(EFE-) - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

İshak Gazel, Aziz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İshak Gazel: 'Darbe girişimi, aziz milletimizin destansı direnişiyle etkisiz hale getirilmiştir' - Son Dakika

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