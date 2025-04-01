İshak Şan'dan Kahtalı Mıçe'ye Ziyaret - Son Dakika
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İshak Şan'dan Kahtalı Mıçe'ye Ziyaret

İshak Şan\'dan Kahtalı Mıçe\'ye Ziyaret

Milletvekili İshak Şan, Kahtalı Mıçe'nin kabrini ziyaret edip dua etti, anısını andı.

01.04.2025 15:05
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, yakın zamanda hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe'yi unutmadı.

Milletvekili Şan, Adıyaman'ın kültür elçilerinden sanatçı merhum Kahtalı Mıçe'yi Ramazan Bayramı'nda kabrinde ziyaret ederek dua etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milletvekili Şan, "Adıyaman'ın yetiştirdiği en büyük sanat elçilerinden biri olan Kahtalı Mıçe ağabeyimin kabristanında dualar ettik. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah" dedi.

Milletvekili Şan, merhum Kahtalı Mıçe'nin tedavisiyle yakından ilgilenerek sağlığına kavuşması için yoğun çaba sarf etmişti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İshak Şan'dan Kahtalı Mıçe'ye Ziyaret - Son Dakika

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