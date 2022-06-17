İşitme engelli öğrenciler törenle karnelerini aldı - Son Dakika
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İşitme engelli öğrenciler törenle karnelerini aldı

17.06.2022 12:50

İşitme engelli öğrenciler törenle karnelerini aldı Vali Ayyıldız, karne verdiği bir öğrencinin elini öperken, diğer protokol üyeleri de miniklere sevgilerini gösterdi Eskişehir'de işitme engellilere eğitim verilen okulda Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın katılımıyla karne töreni düzenlendi.

İşitme engelli öğrenciler törenle karnelerini aldı

Vali Ayyıldız, karne verdiği bir öğrencinin elini öperken, diğer protokol üyeleri de miniklere sevgilerini gösterdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de işitme engellilere eğitim verilen okulda Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın katılımıyla karne töreni düzenlendi.

Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Ahmet Yesevi İşitme Engelliler Okulu'nda düzenlenen karne törenine, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan katıldı. Düzenlenen törenin ardından işitme engelli öğrencilere sınıflarında karneleri ve hediyeleri verdi. Anaokulu ve ilkokul düzeyindeki çocuklara karnelerini ve hediyelerini veren protokol üyeleri, engelli öğrencilerin karne sevincini paylaştı.

Engelli öğrencilerin karnelerini aldığı esnada oluşan samimi ortam içleri ısıttı. Vali Ayyıldız, karne verdiği bir öğrencinin elini öperken, diğer protokol üyeleri de miniklere sevgilerini gösterdi.

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Kaynak: İHA

Erol Ayyıldız, Eskişehir, Tepebaşı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İşitme engelli öğrenciler törenle karnelerini aldı - Son Dakika

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