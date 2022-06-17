İşitme engelli öğrenciler törenle karnelerini aldı

Engelli öğrencilerin karnelerini aldığı esnada oluşan samimi ortam içleri ısıttı. Vali Ayyıldız, karne verdiği bir öğrencinin elini öperken, diğer protokol üyeleri de miniklere sevgilerini gösterdi.

Vali Ayyıldız, karne verdiği bir öğrencinin elini öperken, diğer protokol üyeleri de miniklere sevgilerini gösterdi

Kaynak: İHA

Erol Ayyıldız, Eskişehir, Tepebaşı, Yerel, Son Dakika

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