İşitme Engelli Öğrencilerden Su Tasarrufu Eğitimi - Son Dakika
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İşitme Engelli Öğrencilerden Su Tasarrufu Eğitimi

İşitme Engelli Öğrencilerden Su Tasarrufu Eğitimi

MESKİ, işitme engelli öğrencilere suyun önemi ve tasarrufu hakkında eğitim verdi.

14.05.2025 10:22
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Mersin'de işitme engelli öğrenciler, MESKİ Filtre Su Müzesi'ni ziyaret etti. Öğrencilere suyun önemi, su döngüsü, su kirliliği, kuraklık, su tasarrufu ile su ayak izi anlatıldı.

Altyapı yatırımlarının yanı sıra kültürel ve sosyal yatırımlarını da ara vermeden sürdürdüğü belirtilen Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Engelliler Haftası kapsamında işitme engelli öğrencilere su tasarrufu eğitimi verdi. MESKİ'nin eğitim-öğretim dönemi boyunca tüm okullara kapısını açan Filtre Su Müzesi'ni ziyaret eden işitme engelli öğrenciler, içme suyu arıtımının üniteleri ve aşamaları hakkında bilgiler edindi. Müzeyi gezen öğrenciler, içme suyu üniteleri ile müzenin kuruluşuyla ilgili derlenen tarihi fotoğraflara ilgi gösterdi.

Müze gezisinin ardından MESKİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Özge Gündeş tarafından işitme engelli öğrencilere suyun önemi ve hayatımızdaki yeri, su döngüsü, su kirliliği, kuraklık, su tasarrufu ile su ayak izi konularında eğitim verildi.

Sunumun ardından MESKİ Su Damlası Maskotu ile eğlenen işitme engelli öğrenciler, keyifli bir gün geçirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Engelliler, mersin, Eğitim, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İşitme Engelli Öğrencilerden Su Tasarrufu Eğitimi - Son Dakika

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