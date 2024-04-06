İskenderun'da korkutan yangın
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen yangında apartmanın dış cephesinde maddi hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyse binanın alevlere teslim olmasına engel oldu.
Yangın, İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Apartmanda yaşayan bir vatandaşın yemek yaptığı esnada meydana gelen yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu ihbar etti. Bölgeye itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası evin balkonunda çıkan yangın için soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, apartmanda maddi hasar meydana geldi.
O anlara tanık olan mahalle sakini Hamza Ciğerli, "İftar saatinde annemin arayışı üzerine yan komşuda çıkan yangından dolayı, geldik müdahale ettik ve yangını söndürdük. Komşumuzun bir engelli bir kız çocuğu vardı. Kızartma yaptığı esnada tüp alev alınca küçük konteynerden dolayı komple, binanın yarısı da yandı. hatta, Yukarı da gördüğünüz gibi üst katları biraz, perde gitmiş koltuklar yanmış birde bu aşağıdaki ıvır zıvır malzemeler gitmiş, yani evin içinde herhangi bir zarar ziyan yok" dedi.
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