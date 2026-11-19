İstanbul'da ekim ayında sel ve su baskınlarından etkilenen aboneler, ödenmemiş su ve atık su faturalarını 4 ay erteleyebilecek veya 6 eşit taksitte ödeyebilecek. İSKİ Genel Kurulu, üniversite öğrenci evlerinin su faturalarına yüzde 50 indirim uygulanmasını da kabul etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki İBB Başkanlık Binası'nda yapıldı. Oturum kapsamında toplanan İSKİ Genel Kurulu, selden etkilenen abonelere ödeme kolaylığı sağlayan teklifi oy birliğiyle kabul etti.

Gecikme zammı olmadan 4 ay erteleme

Karar, 13-18 Ekim 2026 tarihleri arasında İstanbul'da meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilendiği kamu kurum ve kuruluşlarınca tespit edilen aboneleri kapsıyor. Bu aboneler, ekim dönemine ait ödenmemiş su ve atık su faturalarının son ödeme tarihini 4 ay erteleyebilecek. Erteleme süresince gecikme zammı uygulanmayacak. Taksit seçeneğini tercih eden aboneler ise borçlarını vade farkı olmadan 6 eşit taksitte ödeyebilecek.

2 hizmet bedeli 1 Ocak'ta artacak

İSKİ'nin 2027 yılı hizmet bedeli tarifeleri de oy birliğiyle kabul edildi. 1 Ocak 2027'den itibaren su açma-kapama bedeli yüzde 19,72 artışla 507 liradan 607 liraya, vidanjör hizmeti bedeli ise yüzde 40,18 artışla bin 807 liradan 2 bin 533 liraya yükselecek.

Üniversite öğrenci evlerine yüzde 50 indirim

Genel kurul, üniversite öğrenci evlerinin su faturalarına yüzde 50 indirim uygulanmasına ilişkin teklifi oy birliğiyle kabul etti. İSKİ'nin 152 milyar 704 milyon liralık 2027 yılı bütçesi de 167 kabul ve 47 ret oyuyla onaylandı.