İskilipli Atıf Hoca kabri başında dualarla anıldı

İskilipli Atıf Hoca, vefatının 100'üncü yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı. Programda konuşan Atıf Derneği Başkanı Mustafa Lek, İskilipli Atıf Hoca'nın vefatından 82 yıl sonra cenaze namazı kılınarak İskilip ilçesindeki kabrine defnedildiğini söyledi.

İstiklal Mahkemeleri tarafından 1926 yılında idam edilen İskilipli Atıf Hoca, vefatının 100'üncü yıl dönümünde memleketi Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında anıldı. Atıf Derneği tarafından, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen program İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi'nde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Programda yapılan konuşmaların ardından dua edildi. Programda duygularını dile getiren katılımcılar, İskilipli Atıf Hoca'nın önemli bir İslam alimi olduğunu ve idamından 100 yıl geçmesine rağmen hatıralarının yaşatılmaya devam edeceğini ifade etti.

"82 yıl sonra İskilipli Atıf Hoca cenaze namazı kılınarak burada defnediliyor"

Programda konuşan Atıf Derneği Başkanı Mustafa Lek, "İskilipli Atıf Hoca'nın idamından bir kaç gün önce eşi, kendisini rüyasında görüyor. Diyor ki 'bana 7 Yasin okuyun'. Bir kaç gün sonra şehadeti gerçekleşiyor. Bir ay sonra evine giden 'İskilipli Atıf idam edilmiştir' yazılı telgrafla acı gerçeği öğreniyorlar. Akabinde aile için sıkıntılı bir hayat. Tam 82 yıl sonra İskilipli Atıf Hoca cenaze namazı kılınarak burada defnediliyor" dedi.

"Atıf Hoca 100 yıl önce zulmen şehit edildi"

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu da Atıf Hoca'nın haksız yere idam edildiğini söyleyerek, "Atıf Hoca 100 yıl önce zulmen şehit edildi. Mahkeme olmayan bir mahkeme. Hukukun bütün ilkeleri ayaklar altına alınarak bir tiyatro düzenlendi ve İskilipli Atıf Hoca'mız o değerleri temsil ettiği için, o değerleri asmak isteyenler tarafından darağacına gönderildi. Mahkeme değildi, zira mahkeme üyeleri hakim değildi. Katillerin başkanı olduğu mahkemeden mahkememe diye bahsetmek hüküme ve mahkemeye hakarettir. Daha önce Giresun'da yargılandığı ve beraat ettiği halde ikinci yargılamayla idama mahkum edildi. 'Bir olayla ilgili birden fazla yargılama olamaz' ilkesi çiğnendi. Henüz kanun çıkmadan yazmış olduğu bir risale ile suçlandı. Kanunlar geriye yürümez ilkesi de çiğnendi" diye konuştu.

"14 adet kitabı, 6 ciltlik İslam fıkıhı olan bir alim"

İskilipli Atıf Hoca'nın hayatıyla ilgili bilgi veren 20. Dönem Hatay Milletvekili Mehmet Sılay ise, "İskilipli Muhammed Atıf, 14 adet kitabı olan bir alim, 6 ciltlik İslam fıkıhı olan bir alim. Bir güzel insanın huzurundayız" dedi.

Anma programına Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Çorum Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve Turhan Candan, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇORUM