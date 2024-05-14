İŞKUR İl Müdürü Engelliler Haftasını Kutladı - Son Dakika
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Yerel

İŞKUR İl Müdürü Engelliler Haftasını Kutladı

İŞKUR İl Müdürü Engelliler Haftasını Kutladı

İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam, Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz ve yönetimini ziyaret ederek Engelliler Haftasını kutladı. Sarıçam, engelli vatandaşlara özel danışmanlık hizmeti verdiklerini ve iş gücü piyasasına kolay erişim sağlamak için engelli iş koçluğu hizmetleri ve hibe proje destekleri sunduklarını belirtti. Başkan Yılmaz da ziyaretten dolayı teşekkür etti.

14.05.2024 17:15
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İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam, Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz ve yönetimini ziyaret ederek Engelliler Haftasını kutladı.

Sarıçam, "Tüm engelli vatandaşlarımıza aracısız özel danışmanlık hizmeti veriyoruz, Daha nitelikli bir hizmet sunmak ve iş gücü piyasasına kolay erişmek adına engelli iş koçluğu hizmetlerimiz ile birlikte Hibe proje desteklerimiz ile engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Engellilerin iş hayatına atılmaları noktasında işbirliğine açığız" dedi.

"Engellilerimizin hayatını kolaylaştırma adına İŞKUR olarak biz ne yapabiliriz ve iş engelini İŞKUR ile nasıl aşabiliriz noktasında mücadele içerisindeyiz" diyen Sarıçam, engellilere yönelik hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Başkan Yılmaz da nazik ziyaretlerinden dolayı Sarıçam'a teşekkür etti - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İŞKUR İl Müdürü Engelliler Haftasını Kutladı - Son Dakika

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