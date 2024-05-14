İŞKUR İl Müdürü Engelliler Haftasını Kutladı

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İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam, Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz ve yönetimini ziyaret ederek Engelliler Haftasını kutladı.

Sarıçam, "Tüm engelli vatandaşlarımıza aracısız özel danışmanlık hizmeti veriyoruz, Daha nitelikli bir hizmet sunmak ve iş gücü piyasasına kolay erişmek adına engelli iş koçluğu hizmetlerimiz ile birlikte Hibe proje desteklerimiz ile engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Engellilerin iş hayatına atılmaları noktasında işbirliğine açığız" dedi.

"Engellilerimizin hayatını kolaylaştırma adına İŞKUR olarak biz ne yapabiliriz ve iş engelini İŞKUR ile nasıl aşabiliriz noktasında mücadele içerisindeyiz" diyen Sarıçam, engellilere yönelik hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Başkan Yılmaz da nazik ziyaretlerinden dolayı Sarıçam'a teşekkür etti - KARABÜK