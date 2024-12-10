İŞKUR Müdürü Yıldırım'ın Ablası Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İŞKUR Müdürü Yıldırım'ın Ablası Son Yolculuğuna Uğurlandı

İŞKUR Müdürü Yıldırım\'ın Ablası Son Yolculuğuna Uğurlandı

İŞKUR Bilecik İl Müdürü Üzeyir Yıldırım'ın ablası Gülşen Kılınçarslan, cenaze ile defnedildi.

10.12.2024 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Bilecik İl Müdürü Üzeyir Yıldırım'ın vefat eden ablası Gülşen Kılınçarslan son yolculuğuna uğurlandı.

Merhumenin cenazesi dün öğle namazına müteakip Gölpazarı Reşadiye Mahallesi Osmangazi Camii'nden kaldırılarak mahalle mezarlığına defnedildi. Cenazeye; Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberinde bir çok protokoller katıldı.

Vali Aygöl, merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Üzeyir Yıldırım, Yerel Haberler, Gölpazarı, Politika, Reşadiye, bilecik, 3-sayfa, Gülşen, İŞKUR, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel İŞKUR Müdürü Yıldırım'ın Ablası Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:16 Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı
11:51 Acun Ilıcalı, ortağı Esat Yontuç’un başını yaktı Acun Ilıcalı, ortağı Esat Yontuç'un başını yaktı
11:48 Esad’ın ’insan mezbahası’nda endişeli bekleyiş Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar
11:00 Kaddafi’nin “Sıra size de gelecek“ diye uyardığı Esad gülüp geçmiş Kaddafi'nin "Sıra size de gelecek" diye uyardığı Esad gülüp geçmiş
10:31 Suriye’deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam’ın 25 km güneybatısına ulaştı Suriye'deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam'ın 25 km güneybatısına ulaştı
17:20 Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı
17:14 Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede
17:03 Rıdvan Dilmen, Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı Rıdvan Dilmen, Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı
16:55 Kadın kadına video çekiyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular Kadın kadına video çekiyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular
16:45 Esad’ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi Esad'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi
16:45 Tokat’ta tüyleri diken diken eden görüntü Tokat'ta tüyleri diken diken eden görüntü
16:24 Baş ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 16 cm uzunluğunda makas çıktı Baş ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 16 cm uzunluğunda makas çıktı
16:21 Suriye’de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 12:39:05. #1.13#
SON DAKİKA: İŞKUR Müdürü Yıldırım'ın Ablası Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.