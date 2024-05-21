İslahiye ilkokul öğrencileri jandarma karakolunu ziyaret etti - Son Dakika
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İslahiye ilkokul öğrencileri jandarma karakolunu ziyaret etti

İslahiye ilkokul öğrencileri jandarma karakolunu ziyaret etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Yunus Emre İlkokulu'nun 33 öğrencisi, Güvenli Eğitim ve Koordinasyon kapsamında Boğaziçi Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında çocuklara trafik bilinci ve okul servis araçlarına binme-inme kuralları hakkında eğitim verildi. Ayrıca jandarmanın kullandığı araç ve gereçler de tanıtıldı. Ziyaret sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

21.05.2024 14:20
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 33 ilkokul öğrencisi jandarma karakolunu ziyaret ederek yerinde eğitim aldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yunus Emre İlkokulu'nun 33 minik öğrencisi, öğretmenlerinin eşliğiyle Güvenli Eğitim ve Koordinasyon kapsamında Boğaziçi Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret esnasında çocuklara trafik bilincinin arttırılması, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları hakkında eğitim verildi. Ziyarette jandarmanın kullandığı araç ve gereçler de tanıtıldı.

Ziyaret sonrası çocuklara çeşitli hediyeler verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İslahiye ilkokul öğrencileri jandarma karakolunu ziyaret etti - Son Dakika

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