İsmail Kahraman: Bize mana lazım, ruh lazım - Son Dakika
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İsmail Kahraman: Bize mana lazım, ruh lazım

İsmail Kahraman: Bize mana lazım, ruh lazım
16.07.2026 21:21  Güncelleme: 21:31
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Çorum'da katıldığı "15 Temmuz'un 10. Yılında: İrade Bizim, Zafer Bizim" konulu anma programında maneviyatın ve milli şuurun önemine dikkat çekerek, "Bize cüzdan değil, mana lazım, ruh lazım" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Çorum'da katıldığı " 15 Temmuz'un 10. Yılında: İrade Bizim, Zafer Bizim" konulu anma programında maneviyatın ve milli şuurun önemine dikkat çekerek, "Bize cüzdan değil, mana lazım, ruh lazım" dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen programda Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Başkanı İsmail Kahraman katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, Valilik ile Çorum Belediyesi iş birliğinde "15 Temmuz'un 10. Yılında: İrade Bizim, Zafer Bizim" konulu program düzenlendi.

Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, protokol üyeleri, kurum müdürleri ile çok sayıda kişi katılım sağladı.

"Bize cüzdan değil, mana lazım, ruh lazım"

"İrade Bizim, Zafer Bizim" konulu söyleşide darbe girişimine yönelik açıklamlarda bulunan Kahraman, "Bizim şuurlu olmamız lazım. Oradakiler şehitlik duygusunu bildikleri için vardılar. Bizim almamız gereken ders şu olmalı: Bize maneviyat lazım. Bize cüzdan değil, mana lazım, ruh lazım. Dünkü şehitler, en üst rütbenin şehitlik olduğuna inandıkları için şehit oldular. Dünyalık olursanız bir bedeliniz olur. Ama şehitlik duygusu varsa ve siz iki dünyalıysanız mesele yok. Manevi yönden güçlü olmadıkça ne huzur bulabilirsiniz ne de kalkınabilirsiniz" dedi.

"Millet devletsiz olmazsa, devlet de ordusuz olmaz"

Darbe girişimindeki süreçten bahseden Kahraman, "Silahlı Kuvvetler üç defa iktidara yerleşti. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül... Hepsinde sınıfta kaldılar. Millet devletsiz olmazsa, devlet de ordusuz olmaz. Evde oturuyorum. Akşam yemeği saat 21.20. Üstten bir ses geldi. Çatı uçtu herhalde dedim. Uçak mı düştü başıma? diye geçirdim içimden. Savaş uçağı, pencereyi açtım. Tank, helikopterler alçaktan uçuyor orada. Eyvah dedim galiba oluyor. Her zaman olabilir. Çünkü düğmeye basan el burada değil. Her geliştiğimiz zaman oluyor. Olamadı. Bu Cumhurbaşkanlığı sisteminde olamadı. İstikrar oldu. Eğer IMF olsaydı ne bu yollar, ne bu geçitler, ne bu gemiler, ne bu feza, ne bu arabalar; hiçbiri olmazdı. Süğ asker demektir. Asker uyur, düşman uyumaz. Asker uyumayacak. Vatanı bekliyor. Uyursan olmaz. Biz uyumayacağız. Hayatta olacağız, güçlü olacağız, dikkatli olacağız. O zaman olmaz. Aksi takdirde mikrop hemen ortaya çıkar" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yüksek İstişare Kurulu, İsmail Kahraman, 15 Temmuz, Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsmail Kahraman: Bize mana lazım, ruh lazım - Son Dakika

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