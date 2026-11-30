İspanya'da gerçekleştirilen erken genel seçimde kesin olmayan ilk sonuçlar ve sandık çıkış anketleri, en çok oyu ana sağ parti Halk Partisi'nin aldığını fakat hükümeti kurabilmek için aşırı sağcı Vox'un desteğine ihtiyaç duyacağını gösterdi.

İspanya'da rekor katılımla gerçekleşen erken genel seçimin ardından oy sayımı sürerken, kesin olmayan ilk resmi sonuçlar ve sandık çıkış anketleri, muhafazakar Halk Partisi (PP) ile aşırı sağcı Vox ortaklığında bir hükümet ihtimalini öne çıkardı.

Oy verme işleminin yerel saatle 20.00'de sona ermesinin ardından paylaşılan anketler ve ilk sonuçlar, Sosyalist Başbakan Pedro Sanchez'in sekiz yıllık iktidarının sona ereceğine ve ülkede diktatör Franco döneminden bu yana aşırı sağ bir partinin ilk kez iktidar ortağı olacağına işaret etti.

Pazar günkü seçime katılım, İspanya'nın yaklaşık 50 sene önce demokrasiye geçişinden bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak yaklaşık yüzde 79 oldu. Rekor katılımın ardından PSOE Sözcüsü Rebeca Torro, "Kimse bu düzeyde bir katılım öngörmemişti. Kampanya sırasındaki seferberliğin yüksek katılım getireceğini düşünüyorduk ama bekleyip görelim" dedi.

İspanya'nın kamu yayıncısı RTVE tarafından yayınlanan bir sandık çıkış anketi, PP'nin yüzde 32,2, Sanchez liderliğindeki Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) yüzde 28,8, Vox'un ise yüzde 16,2 oranında oy aldığını gösterdi.

Oyların yüzde 65'inden fazlasının sayılmasıyla birlikte paylaşılan kesin olmayan ilk resmi sonuçlar ise PP'nin yüzde 31,9, PSOE'nin yüzde 29,4, Vox'un ise yüzde 15,6 oranında oy aldığını ortaya koydu.

Bu sonuçlara göre meclisin en büyük partisi olacak PP'nin 134 milletvekili, Sanchez liderliğindeki PSOE'nin ise 117 milletvekili çıkarması bekleniyor. Vox'un ise 50 sandalye kazanması bekleniyor. Bu, çoğunluğu elde etmek için 176 sandalyeye ihtiyaç duyulan mecliste PP ile Vox'un toplam 184 milletvekiline ulaşması anlamına geliyor.

İspanya'da erken seçime giden süreçte konut krizi ve yükselen kiralara yönelik tepkiler belirleyici oldu. Madrid'de yükselen kira bedelini ödeyemeyecek duruma gelen 87 yaşındaki bir kadının evinden tahliye edilmesinin ardından ülke genelinde protestolar düzenlenirken, Pedro Sanchez hükümetinin konut sıkıntısını hafifletmek amacıyla sunduğu kararnameler ekim ayında mecliste reddedilmişti. Sanchez, reformları hayata geçirebilmek için seçmenden daha güçlü bir yetki istemesi gerektiğini belirterek 29 Kasım için erken seçim kararı almıştı.

Kampanyada konut ve geçim sıkıntısının yanı sıra göç, kamu hizmetleri ve yolsuzluk iddiaları öne çıktı. Sanchez, ekonomik büyümeyi ve sosyal politikalarını savunarak muhtemel bir PP-Vox hükümetinin sosyal haklarda gerilemeye yol açacağı uyarısında bulunmuştu. Halk Partisi ve aşırı sağcı Vox ise hükümetin sekiz yıllık bilançosunu hedef alarak değişim çağrısı yapmıştı.