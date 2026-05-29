Mersin itfaiyesinin AKOM sistemi İspanyol heyeti etkiledi

İspanya'nın Alicante kentinden Alicante İtfaiye Şefi Jose Ignacio Delano Solana başkanlığındaki heyet, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığını ziyaret etti.

Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) gerçekleştirilen ziyarette, Mersin itfaiyesinin kurumsal yapısı, teknolojik altyapısı ve eğitim faaliyetlerine ilişkin İspanyolca, İngilizce ve Türkçe olmak üzere üç dilde hazırlanan sunum yapıldı.

Ziyarette konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Kemal Akşahin, AKOM'un çalışma sistemi hakkında heyete bilgi verdi. AKOM sayesinde itfaiyenin tüm operasyonel süreçlerinin anlık takip edildiğini belirten Akşahin, ekiplerin ihbarı aldığı andan olay yerine ulaşmasına ve müdahalenin tamamlanmasına kadar tüm sürecin merkezden koordineli şekilde yönetildiğini söyledi.

AKOM bünyesinde görev yapan teknik personelin geliştirdiği yazılımla operasyonel verilerin kayıt altına alındığını ifade eden Akşahin, hızlı raporlama sistemleri sayesinde olaylara daha etkin müdahale edildiğini kaydetti. Üniformalarda kullanılan body cam sistemleri ile araçlardaki kamera altyapısının uzaktan gözlem ve koordinasyon imkanı sunduğunu belirten Akşahin, bu teknolojik altyapının müdahale kapasitesini artırdığını dile getirdi.

Mersin itfaiyesinin ortalama reaksiyon süresinin yaklaşık 5 dakikaya düştüğünü ifade eden Akşahin, bu başarının teşkilatı Türkiye'nin en hızlı reaksiyon gösteren itfaiye birimlerinden biri haline getirdiğini söyledi. Geliştirilen yazılımın tamamen kurumun öz kaynakları ve personelin emeğiyle oluşturulduğunu vurgulayan Akşahin, sistemi daha ileri taşımak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Akşahin ayrıca, Mersin itfaiyesi bünyesinde faaliyet gösteren ATA Eğitim Merkezi hakkında da bilgi verdi. Merkezin yalnızca kurum personeline değil, toplumun farklı kesimlerine de yangın ve afet bilinci eğitimleri verdiğini kaydeden Akşahin, Türkiye'nin birçok ilinden gelen eğitim taleplerine cevap verdiklerini söyledi. Akşahin, ihtiyaç duyulması halinde Alicante itfaiyesine de eğitim ve teknik destek sunmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akşahin, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının iki kurum arasındaki iş birliğini güçlendireceğine inandığını söyledi.

Alicante İtfaiye Şefi Jose Ignacio Delano Solana ise Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti. Ziyaret öncesinde Mersin itfaiyesi hakkında olumlu değerlendirmeler duyduğunu belirten Solana, özellikle AKOM'un çalışma sisteminden etkilendiğini ifade etti.

Mersin itfaiyesinin teknolojik altyapısı, koordinasyon kabiliyeti ve eğitim vizyonuyla örnek bir teşkilat olduğunu kaydeden Solana, ziyaretin ardından duyduğu hayranlığın daha da arttığını sözlerine ekledi. - MERSİN