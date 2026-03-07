Isparta'da Atatürk'ün Kente Gelişinin 96. Yılı Törenlerle Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Isparta'da Atatürk'ün Kente Gelişinin 96. Yılı Törenlerle Kutlandı

07.03.2026 11:16  Güncelleme: 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Kemal Atatürk’ün 6 Mart 1930’da Isparta’ya gelişinin 96’ncı yıl dönümü kentte düzenlenen törenlerle kutlandı. Eski Endüstri Meslek Lisesi önünden başlayan yürüyüş Valilik önünde sona ererken, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Mart 1930'da Isparta'ya gelişinin 96'ncı yıl dönümü kentte düzenlenen törenlerle kutlandı. Eski Endüstri Meslek Lisesi önünden başlayan yürüyüş Valilik önünde sona ererken, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Isparta'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Mart 1930 tarihinde kente gelişinin 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programa kent protokolü, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programı kapsamında Eski Endüstri Meslek Lisesi önünde toplanan katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla Valilik önüne kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törende daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin şehir için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, ziyaretin tarihsel önemine dikkati çekti. Başdeğirmen konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada Cumhuriyetimizin kurucusu, milli mücadelemizin başkomutanı, bağımsızlığımızın sembolü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta'mıza teşriflerinin 96'ncı yıl dönümünü büyük bir onur, gurur ve heyecanla kutlamak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. O gün hemşehrilerimiz Ata'mızı yalnızca bir cumhurbaşkanı olarak değil, milletin kaderini değiştiren büyük bir lider olarak karşılamıştır."

Törene katılan vatandaşlar da anma programına yoğun ilgi gösterdi. Program, Atatürk'ün Isparta ziyaretinin tarihsel önemine vurgu yapılmasının ardından sona erdi. Katılımcılar törenin ardından Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Isparta, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Isparta'da Atatürk'ün Kente Gelişinin 96. Yılı Törenlerle Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

11:25
ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
11:06
İran, Dubai Havalimanı’nı vurdu Uçuşlar askıya alındı
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı
11:00
Hataylı Hüseyin’i İsrail füzesi ağır yaraladı
Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı
10:58
7 gün sonra bir ilk Çin’den gerilimi tırmandıracak hamle
7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle
10:54
Etiler’de çete cinayeti Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
Etiler'de çete cinayeti! Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
10:47
İran: Irak’ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 11:53:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Isparta'da Atatürk'ün Kente Gelişinin 96. Yılı Törenlerle Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.