Isparta'da Atatürk'ün Kente Gelişinin 96. Yılı Törenlerle Kutlandı

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Mart 1930'da Isparta'ya gelişinin 96'ncı yıl dönümü kentte düzenlenen törenlerle kutlandı. Eski Endüstri Meslek Lisesi önünden başlayan yürüyüş Valilik önünde sona ererken, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Isparta'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Mart 1930 tarihinde kente gelişinin 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programa kent protokolü, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programı kapsamında Eski Endüstri Meslek Lisesi önünde toplanan katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla Valilik önüne kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törende daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin şehir için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, ziyaretin tarihsel önemine dikkati çekti. Başdeğirmen konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada Cumhuriyetimizin kurucusu, milli mücadelemizin başkomutanı, bağımsızlığımızın sembolü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta'mıza teşriflerinin 96'ncı yıl dönümünü büyük bir onur, gurur ve heyecanla kutlamak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. O gün hemşehrilerimiz Ata'mızı yalnızca bir cumhurbaşkanı olarak değil, milletin kaderini değiştiren büyük bir lider olarak karşılamıştır."

Törene katılan vatandaşlar da anma programına yoğun ilgi gösterdi. Program, Atatürk'ün Isparta ziyaretinin tarihsel önemine vurgu yapılmasının ardından sona erdi. Katılımcılar törenin ardından Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.