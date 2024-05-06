Isparta'da firari şahıs 11 yıl 6 ay 10 gün hapis cezasıyla yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da firari şahıs 11 yıl 6 ay 10 gün hapis cezasıyla yakalandı

Isparta'da 3 ayrı suçtan 11 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö. isimli şahıs, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyon sonucunda yakalandı. Şahıs, cezaevine teslim edildi.

06.05.2024 22:18
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Isparta'da 11 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı

ISPARTA - Isparta'da 3 ayrı suçtan 11 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda bina İçinde "Muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, tanınmamak için tedbir alarak hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 3 adet yakalanması bulunan ve 11 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.Ö. isimli şahısın saklandığı ikamet tespit edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda kaçmaya çalışan Y.Ö yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Isparta'da firari şahıs 11 yıl 6 ay 10 gün hapis cezasıyla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da firari şahıs 11 yıl 6 ay 10 gün hapis cezasıyla yakalandı - Son Dakika
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