Isparta'da Trafik Kazası: Komiser Akkoyun Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Isparta'da Trafik Kazası: Komiser Akkoyun Hayatını Kaybetti

Isparta'da meydana gelen trafik kazasında Asayiş Şube Komiseri Nazım Akkoyun yaşamını yitirdi.

12.04.2025 12:17
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(ISPARTA) - Isparta'da meydana gelen trafik kazasında Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Nazım Akkoyun hayatını kaybetti.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapan komiser Nazım Akkoyun idaresindeki 34 DAJ 348 plakalı otomobil, Gökçay Mesire Alanı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir korkulukları aşarak su kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde komiser Nazım Akkoyun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Akkoyun'un cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğünden taziye mesajı

Kaza sonrası Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan taziye paylaşımında, "Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Komiser Nazım Akkoyun, 12 Nisan 2025 tarihinde ilimizde bulunan Gökçay Mesire Alanı mevkisinde istirahatli olduğu sırada geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Isparta'da Trafik Kazası: Komiser Akkoyun Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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