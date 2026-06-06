Isparta Uluslararası Gül Festivali Başladı - Son Dakika
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Isparta Uluslararası Gül Festivali Başladı

06.06.2026 01:32  Güncelleme: 03:06
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Isparta Uluslararası Gül Festivali, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve kortej yürüyüşüyle başladı. Festival, 7 Haziran'a kadar sürecek.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Isparta Uluslararası Gül Festivali, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Kortej yürüyüşü, halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinliklerle başlayan festival, 7 Haziran'a kadar sürecek.

Isparta'nın simgelerinden gülün tanıtımına katkı sunan Uluslararası Gül Festivali'nin açılışı, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla yapıldı.

Törende, Isparta Valisi Abdullah Erin ve eşi Gülhan Erin ile Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen tarafından festival çelengi Atatürk Anıtı'na bırakıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Açılış programına protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşü ise Isparta Belediyesi önünden başlayarak Valilik binası önünde sona erdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte renkli görüntüler oluştu.

Korteje, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Moldova'dan gelen halk oyunları ekipleri de katıldı. Ekiplerin sahnelediği gösteriler festivale uluslararası bir boyut kazandırdı.

Festivalde konuşan Isparta Valisi Abdullah Erin, organizasyonun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, geçen yıla göre katılımın arttığını belirtti. Erin, festivali her yıl daha da geliştirerek dünya çapında tanınan bir etkinlik haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de gül üretiminin kent ekonomisindeki yerine dikkat çekti. Yaklaşık 18 bin ailenin geçimini gül üretiminden sağladığını ifade eden Başdeğirmen, dünya gül yağı ihtiyacının yaklaşık yüzde 65'inin Isparta tarafından karşılandığını kaydetti.

Konserler, kültürel etkinlikler, halk oyunları gösterileri ve çeşitli organizasyonlarla devam edecek Uluslararası Gül Festivali, 7 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Isparta Uluslararası Gül Festivali Başladı - Son Dakika

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