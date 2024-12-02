İspir'de Yiyecek Arayan Vaşak Görüntülendi

Yerel

Bir anda metrelerce yükseklikten yere çakıldı

Türkiye\'de doktorken Almanya\'da bambaşka bir iş yapmaya başladı

Bakan Fidan ABD\'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Şimdi de soruşturma başlatıldı

Kendi kendine kalp masajı yapmaya çalışmış

Tel Rıfat\'ta PKK\'lılar böyle ele geçirildi

Esad\'ın meşhur sarayı da artık muhaliflerde

İspirde yiyecek arayan vaşak görüntülendi

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde yiyecek arayan vaşak cep telefonu ile görüntülendi.

İlçede esnaf olan Murat Boz, otomobiliyle evine giderken yola bir anda çıkan vaşak gördü. Boz, cep telefonu ile görüntülediği vaşak sokağa doğru geçip gözden kayboldu.