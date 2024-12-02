İspir'de Yiyecek Arayan Vaşak Görüntülendi

İspirde yiyecek arayan vaşak görüntülendi
ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde yiyecek arayan vaşak cep telefonu ile görüntülendi.
İlçede esnaf olan Murat Boz, otomobiliyle evine giderken yola bir anda çıkan vaşak gördü. Boz, cep telefonu ile görüntülediği vaşak sokağa doğru geçip gözden kayboldu.
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