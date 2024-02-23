İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 29 bin 514'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 29 bin 514'e yükseldi

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında ölü sayısı 29 bin 514\'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 140 gündür devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 514'e, yaralananların sayısı ise 69 bin 616'ya yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte gerçekleşen 10 saldırıda 104 kişinin hayatını kaybettiğini ve 160 kişinin yaralandığını açıkladı.

23.02.2024 12:25  Güncelleme: 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 140 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 514'e, yaralananların sayısı ise 69 bin 616'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 140 gündür aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 514'e, yaralananların sayısının ise 69 bin 616'ya yükseldiğini duyurdu.

Son 24 saatte İsrail tarafından 10 saldırı gerçekleştirildiği kaydedilen bakanlık açıklamasında, bu saldırılarda 104 kişinin hayatını kaybettiği 160 kişinin de yaralandığı açıklandı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Filistin, İsrail, Gazze, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 29 bin 514'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:41:17. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 29 bin 514'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement