Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 33 bin 175'e yükseldi

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Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze Şeridi saldırılarına başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 175'e yaralıların sayısının ise 75 bin 886'a yükseldiğini açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ara vermeden 184 gündür devam ederken saldırılarda can kaybı da artıyor. İsrail güçlerinin, son 24 saatte gerçekleştirdiği 4 saldırıda 38 Filistinli hayatını kaybederken 71 sivil de yaralandı. Saldırıların ardından enkaz altında kalanlar için başlatılan arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Ayrıca, Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze Şeridi saldırılarına başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 175'e yaralıların sayısının ise 75 bin 886'a yükseldiğini açıkladı. - GAZZE