İsrail, İran Hava Kuvvetleri Komutanını Vurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri'nin üst düzey komutanlarının İsrail'e saldırı hazırlıkları yapmak için yeraltı karargahında toplandığının tespit edildiği kaydedilerek, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade'nin saldırılarsa öldürüldüğü bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada ise, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade'nin saldırılarsa öldürüldüğü kaydedildi. IDF açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri'nin üst düzey komutanlarının İsrail'e saldırı hazırlıkları yapmak için yeraltı karargahında toplandığının tespit edildiği belirtilerek İsrail'e ait savaş uçaklarının Emir Ali Hacızade'nin de bulunduğu Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahını vurduğu aktarıldı. Hacızade'nin yanı sıra İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri İHA Komutanı Taher-Por ve Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Hava Savunma Komutanı Daoud Shihian da öldürüldüğü kaydedildi. IDF açıklamasında, Hacızade ve yardımcılarının, Ekim ayında İran'dan İsrail'e füze ve dronlarla gerçekleştirilen saldırılarının ve Nisan ayında füze atışlarıyla yapılan saldırıların komutasını üstlendi" denildi. - TEL AVİV