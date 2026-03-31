İsrail-Ortadoğu Çatışması: 4 Asker Öldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile yaşanan bir çatışmada 4 İsrail askerinin öldüğünü, 1'i ağır olmak üzere 2 İsrail askerinin yaralandığını açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), dün Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile yaşanan bir çatışmada 4 İsrail askerinin öldüğünü, 1'i ağır olmak üzere 2 İsrail askerinin yaralandığını duyurdu. IDF'den yapılan açıklamada, hayatını kaybeden askerlerin Noam Madmoni (22), Ben Cohen (21) ve Maxsim Entis (21) olduğu belirtildi. Ölen dördüncü askerin kimliğinin ailesine haber verildikten sonra kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

Çatışma yakın mesafeden gerçekleşti

Dün yerel saatle 18: 30 sıralarında yaşanan çatışmanın yakın mesafeden gerçekleştiği ve çok sayıda Hizbullah mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Yaralıların bölgeden tahliye edildiği sırada Hizbullah unsurlarının bir anti-tank füzesi fırlattığı, ancak bu saldırıda herhangi bir ek can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını vurgulandı. İsrail ordusunun çatışmanın ardından tank atışları ve hava saldırılarıyla bölgedeki Hizbullah mevzilerine yönelik geniş kapsamlı bir misilleme operasyonu başlattığı ifade edildi. - TEL AVİV