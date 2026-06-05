ISS'de Hava Kaçağı Onarımları Durduruldu - Son Dakika
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ISS'de Hava Kaçağı Onarımları Durduruldu

05.06.2026 22:05
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NASA, ISS'deki hava kaçağı nedeniyle mürettebatın istasyona dönme talimatı verdi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Rusya'ya ait bölümde hava kaçağına yol açan çatlakların onarım çalışmalarının durdurulduğunu ve geçici olarak uzay araçlarına tahliye edilen mürettebatın istasyona geri dönmeleri yönünde talimat verildiğini açıkladı.

ISS'de Rusya'ya ait bölümde yaşanan hava kaçağı olayında yeni bir gelişme yaşandı. NASA Sözcüsü Bethany Stevens yapısal onarım çalışmalarının, ölçüm ve verilerin değerlendirilmesi için durdurulduğunu ve bu nedenle astronotların istasyona geri dönmeleri yönünde talimat verildiğini söyledi.

Rus haber ajansı Interfax'a göre, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), iki çatlağın tespit edildiğini ve bunlardan birinin halihazırda onarıldığını açıkladı.

Rus Haber Ajansı TASS ise mürettebatın ve ISS'deki sistemlerin herhangi bir tehlike altında olmadığını aktardı.

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda meydana gelen hava kaçağı nedeniyle dört astronot ve bir kozmonota istasyona kenetli Crew Dragon uzay aracına geçmeleri, acil tahliyeyi gerektirecek bir duruma karşı uzay giysilerini giymeleri ve muhtemel bir tahliyeye hazırlanmaları talimatını vermişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Teknoloji, Havacılık, Güvenlik, Dünya, Yerel, NASA, Son Dakika

Son Dakika Yerel ISS'de Hava Kaçağı Onarımları Durduruldu - Son Dakika

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