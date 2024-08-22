İstanbul 3. Bölge CHP Belediye Başkanları Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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İstanbul 3. Bölge CHP Belediye Başkanları Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul 3. Bölge CHP Belediye Başkanları Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul 3. Bölge CHP Belediye Başkanları, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün ev sahipliğinde Ağustos ayı koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, belediye başkanları bölgedeki çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ayrıca, sokak hayvanları yasası da tartışıldı.

22.08.2024 09:27  Güncelleme: 09:33
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İstanbul 3'üncü Bölge CHP Belediye Başkanları Ağustos Ayı Koordinasyon Toplantısı'nı Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Halkçı belediyecilik anlayışıyla politikalar geliştirmeye ve İstanbul'umuzun güzel yarınları için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul 3 Bölge belediye başkanları Ağustos ayı koordinasyon toplantısı için Büyükçekmece'de buluştu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu katıldı. Koordinasyon toplantısında tek tek söz alan belediye başkanları bölgelerinde yapılan çalışmalar hakkında ve hayata geçirilecek projelere yönelik bilgi alışverişinde bulundular. Gündeme dair konularında tartışıldığı toplantıda kamuoyunun gündemin olan sokak hayvanları yasası da konuşuldu.

"Sokak hayvanları yasasını tüm yönleriyle değerlendirdik"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sosyal belediyecilik anlayışıyla mevcut problemlerin çözümünü ortak akılla ele aldıklarını belirterek; "Özellikle de son günlerin en hassas konusu olan sokak hayvanları ile ilgili çıkan yasayı tüm yönleriyle değerlendirdik. Halkçı belediyecilik anlayışıyla politikalar geliştirmeye ve İstanbul'umuzun güzel yarınları için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda toplantılarımızı her ay düzenli olarak gerçekleştirerek ortak problemlerimizi birlikte ele almaya ve çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul 3. Bölge CHP Belediye Başkanları Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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