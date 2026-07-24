AKOM’dan İstanbul’a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Cumartesi sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen sağanak yağışın, kent genelinde yer yer gök gürültülü şekilde 12-18 saat boyunca etkili olacağı bildirildi.

AKOM, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisiyle İstanbul ve Marmara'nın kuzey kesimlerinde hava şartlarının olumsuz seyredeceğini açıkladı. Yapılan meteorolojik değerlendirmeye göre, bu akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşanacak. Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren ise yağışın etkisini artırarak İstanbul genelinde 12 ila 18 saat boyunca aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Kent genelinde metrekareye 10 ila 30 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.

AKOM, özellikle Karadeniz'e kıyısı bulunan Eyüpsultan, Sarıyer ve Beykoz ile Şile, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla'da yağışların yer yer metrekareye 30 ila 60 kilogram seviyesine ulaşabileceğini bildirdi. Yağışla birlikte kuzey yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması, hava sıcaklıklarının ise yaklaşık 25 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.