İstanbul BAM\'da 2026-2027 Adli Yılı Törenle Açıldı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) düzenlenen törenle 2026-2027 adli yılı açılışı gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, yeni adli yıl temennileriyle açıldı.

"Türkiye'nin istinaf yargılaması yükünün yaklaşık dörtte birini tek başına karşılamaktadır"

Törenin açılış konuşmasını yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hazar Turan Alim şunları söyledi:

"Yargı, sadece dosyaları karara bağlayan mekanik bir cihaz değil; toplumsal yaşamda ölçüyü koruyan ve düzen duygusunu yeniden üreten bir güçtür. Hukuk da ahlaki sınırları görünür kılan ve meşruiyet çizgisini her vakada yeniden belirleyen bir toplumsal akıl işlevi görür. Bu çerçevede adalet, toplumun bağımsızlığı ve geleceği için bir güvence alanıdır. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Türkiye'nin istinaf yargılaması yükünün yaklaşık dörtte birini tek başına karşılamaktadır. 1 Ocak - 1 Eylül tarihleri kıyaslandığında; hukuk dairelerimize gelen dosya sayısı geçen yılın aynı döneminde 108 bin iken bu yıl 125 bine, ceza dairelerimizde ise 110 bin iken 114 bine yükselmiştir. Bu devasa adalet ihtiyacına cevap verebilmek adına mahkememiz kapasitesini güçlendirmektedir. Geçen yıl 64 Hukuk ve 37 Ceza olmak üzere toplam 101 dairemiz ve 508 daire başkanı/hakimimiz görev yapmakta iken; bugün itibarıyla daire sayımız 71 Hukuk ve 42 Ceza olmak üzere 113'e, daire başkanı ve hakim sayımız ise 575'e yükselmiştir."

"Her üye hakimimizin en az bir zabıt katibi ile çalışması sağlanacak"

Konuşmasında yeni kurulan dairelere ve kadro çalışmalarına değinen Alim sözlerini şöyle sürdürdü:

"Faaliyete geçen 12 yeni dairemiz, yoğun iş yükünün ve bekleme sürelerinin azalmasını sağlayacaktır. Adli tatil boyunca bu dairelerin fiziki yerleşimi ve çalışma alanlarının hazırlanması noktasında olağanüstü bir gayret gösterilmiştir. Yeni dairelerle ortaya çıkan personel ihtiyacının bir kısmı karşılanmış olup, kalan kısmı da kısa sürede tamamlanacaktır. Böylelikle her üye hakimimizin en az bir zabıt katibi ile çalışması sağlanarak ideal kadro düzeyine ulaşılacaktır. Adalete olan güven, bir toplumun huzurunun ve devletin bekasının en sağlam temelidir. Bu duygularla, yeni adli yılımızın ülkemize ve yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

"Yargıtay'a giden dosya sayısı 253 bin 571'e geriledi"

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"20 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul dahil toplam 7 merkezde Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçirilmesine karar verilmiş, 2016 yılında Yargıtay'a gönderilen toplam dosya sayısı 806 bin 490 olarak kayıtlara geçmiştir. Bu süreçte İstanbul Bölge Adliye Mahkememiz, başlangıçta 23 Ceza ve 37 Hukuk Dairesi olmak üzere toplam 60 daireden müteşekkil olarak hizmete başlamıştır. 2017 yılında Cumhuriyet Başsavcılığımız bünyesinde getirilen olağanüstü itiraz yetkisi kapsamında ilk yıldaki başvuru sayısı ise 99 olarak gerçekleşmiştir. Kurulduğu 2016 yılından 2025 yılı sonuna kadar geçen süreçte Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza ve Hukuk Dairelerine toplam 10 milyon 33 bin 725 dosya gelmiş; bu dosyaların yaklaşık yüzde 87'si karara bağlanmıştır. Nitekim 2025 yıl sonu itibarıyla Yargıtay'a giden dosya sayısı 253 bin 571'e gerilerken, Başsavcılığımıza yapılan olağanüstü itiraz başvuru sayısı 8 bin 768'e ulaşmıştır."

"Olağanüstü itirazların kabul oranı yüzde 85'e erişti"

Yaz döneminde yapılan çalışmaları ve güncel kadro durumunu aktaran Başsavcı Sarıhan şöyle devam etti:

"2026 yılına gelindiğinde, Başsavcılığımıza yapılan olağanüstü itiraz başvuru sayısı bugün itibarıyla 6 bin 610'a ulaşmış vaziyettedir. 2026 Yaz Kararnamesi ile 5'i Ceza, 7'si Hukuk olmak üzere toplam 12 yeni dairenin kurulmasıyla Ceza Dairelerinin sayısı 42'ye, Hukuk Dairelerinin sayısı 71'e, toplam daire sayısı ise 113'e yükselmiştir. Yaz döneminde kurumsal ve sosyal adımlar da atılmış; 20 Temmuz 2026 tarihinde çalışanların çocukları için C Blok dış alanında 8 sınıflık bir anaokulu yapımı amacıyla İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle protokol imzalanmıştır. Temmuz 2026 sonundaki açıklama uyarınca da Adalet Komisyonu bünyesinde 'Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları' kurulmuştur. Ne yazık ki 5 Ağustos 2026 tarihinde Başsavcılık Özel Kaleminde görev yapan katibimiz Eda Cirit aramızdan ayrılmış, ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimiz yad edilmiştir. Bugün, 2026-2027 Adli Yılı açılışı itibarıyla mahkememizde 631 meslektaşımız ile 941 personelimiz, Cumhuriyet Başsavcılığımız bünyesinde ise 56 meslektaşımız görev yapmaktadır. Ceza Dairelerinin kuruluşundan bugüne kadar Başsavcılığımızca toplam 1 milyon 72 bin 234 dosyanın görüldüsü yapılmış, yapılan olağanüstü itirazların kabul oranı ise yüzde 85'e erişmiştir."

Törende emekliye ayrılan Cumhuriyet savcıları da kısa birer konuşma yaptı. Program, plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.