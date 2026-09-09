İstanbul'da 3 plajda su kirliliği tespit edildi, yüzmeye geçici kapatıldı - Son Dakika
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İstanbul'da 3 plajda su kirliliği tespit edildi, yüzmeye geçici kapatıldı

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İstanbul'da halkın yoğun kullandığı 15 plajdan alınan numunelerden 3'ü standartlara uygun çıkmadı. Bakırköy'de iki, Sarıyer'de bir nokta yüzmeye kapatılırken, kirlilik kaynaklarının belirlenmesi için ilgili kurumlara bildirim yapıldı.

İstanbul genelinde halkın yoğun olarak kullandığı 15 plajdan alınan su numuneleri incelendi. Yapılan analizler sonucunda Bakırköy'deki iki nokta ile Sarıyer'deki bir plajın halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı belirlendi.

4 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen incelemelerde; Bakırköy Yeşilköy International Hospital önü, Bakırköy Yeşilköy Polis Merkezi önü, Sarıyer Gümüşdere Plajı bölgelerinden alınan numunelerin standartlara uygun olmadığı tespit edildi.

Sonuçların ardından İBB ve ilgili kurumlara, muhtemel kirlilik kaynaklarının belirlenerek giderilmesi için resmi bildirim yapıldı. İlgili ilçe belediyelerine ise yüzme alanlarının geçici olarak kapatılması, vatandaşların tabela, afiş ve anonslarla bilgilendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması talimatı gönderildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Sarıyer, Sağlık, Güncel, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da 3 plajda su kirliliği tespit edildi, yüzmeye geçici kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 3 plajda su kirliliği tespit edildi, yüzmeye geçici kapatıldı - Son Dakika
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