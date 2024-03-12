İstanbul\'da Çocuk Köyünde İlk İftar

İstanbul'da çocukların köy hayatını deneyimleyerek öğrenmesi adına dünyada bir ilk olarak nitelendirilen ve açılışı yeni yapılan Üsküdar Çocuk Köyünde çocuklar, aileleri ve öğretmenleri ile birlikte ilk oruçlarını açtı.
Üsküdar Belediyesi ilk iftar organizasyonunu açılışı geçtiğimiz hafta yapılan Küçüksu Mahallesindeki Üsküdar Çocuk Köyünde gerçekleştirdi. Yoğun ilgi gören programa öğrenciler, veliler ve birçok vatandaş katıldı. Akşam ezanının okunması ile birlikte öğrenciler velileri ile birlikte oruçlarını açtı.
Yemeğin ardından kürsüye çıkan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Çocuklar! Üsküdar Çocuk Köyünde güzel bir Ramazan akşamında, Ramazan'ın ilk gününde, ilk iftarında sizlerle beraberiz, tekrar hoş geldiniz. Dünyada böyle bir yer yok. Üsküdar Çocuk Köyü. Bu köy sizin köyünüz. Bu güzel köyde ilk defa Ramazanda oruca başlayan siz sevgili çocuklarımızla, büyüklerimizle bir iftar sofrasında beraberiz. Allah'a hamdolsun. Bu güzel çocuklarımızla bu güzel köy meydanında bir tarafımızda cami, bir tarafımızda kütüphane, atölyeler, karşımızda köy konağı köy çeşmesi, arka tarafta büyükbaş hayvanlar için ahırlar, ağıllar var. Atlar, kuzular, koyunlar her şey var. Tam sizin köyünüz. Köyünüz hayırlı olsun çocuklar" dedi.
"Gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür diyorduk ya, şimdi o şiiri değiştiriyoruz"
Başkan Türkmen konuşmasını, "Üsküdar Belediyesi olarak dünyada ilk defa böyle güzel bir köy yaptık. Bu köy sizin köyünüz. Hani bir şiir var biliyorsunuz. Orada Bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür diyorduk ya, şimdi o şiiri değiştiriyoruz. Ne diyoruz? Orada bir köy var çok yakında. O köy bizim köyümüzdür. Köyümüze hem gideceğiz, hem göreceğiz, hem de köyümüzde doyasıya eğleneceğiz. O köy Üsküdar Çocuk köyüdür. Hayırlı olsun köyünüz sevgili çocuklar" şeklinde sürdürdü. Başkan Türkmen konuşmasının ardından çocukların yanına geldi, günün anısına beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.
İftar yemeğine katılan önceki dönem TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dün akşam Hilmi Bey ile telefonda konuşurken buraya davet etti. Başka iftar davetleri de vardı. Ben düşündüm dedim ki en iyi iftar nerededir? Mutlaka çocukların olduğu yerdedir. Çünkü en iyi iftarın nasıl olacağını onlar bilirler. Dolayısıyla buraya geldik. Doğrusu ben de ilk defa bu bitmiş halini görüyorum. Çok muhteşem bir yer olmuş. Üsküdar, İstanbul'da en çok üniversite öğrencisinin barındığı bir ilçemiz. Dolayısıyla Üsküdar bir gençler şehri. Şimdi de görüyoruz ki çocuk köyü ile beraber Üsküdar aynı zamanda bir çocuklar şehri oluyor. Çünkü bunun gibi bir mekan sadece Türkiye'de değil dünyanın hiçbir yerinde yok. Onun için Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen Beyi tebrik ediyorum. Üsküdar öğrenci dostu bir şehirdi. Şimdi de çocuk dostu bir şehir ünvanını da kazanmış oldu. Sizlere başarılar diliyorum. Tekrar ilk orucunuz mübarek olsun" dedi.
"Çocukların duaları makbuldür"
Mustafa Şentop konuşmasının devamında, "Tabii bu güzel yerlerde, mekanlarda huzur içerisinde iftarımızı yapıyoruz. Oruçlarımızı tutuyoruz. Biliyorsunuz ki Gazze'de 35 bine yakın birçoğu kadın ve çocuk olan Müslüman kardeşlerimiz siyonist İsrail terör devleti tarafından katledilmektedir. Onların acısını da yüreğimizde hissediyoruz. Çocukların duaları makbuldür, masumların duaları makbuldür. Allah'ın zalimleri kahretmesi, siyonist İsrail'i kahretmesi ve Gazzeli Müslüman kardeşlerimize yardım etmesi için de dualar edelim. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İstanbul'da Çocuk Köyünde İlk İftar - Son Dakika
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