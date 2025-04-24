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İstanbul'da Deprem Sonrası Çadırda Gece

İstanbul\'da Deprem Sonrası Çadırda Gece

İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar Kuleli Parkı'nda geceyi geçirdi.

24.04.2025 09:56
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İstanbul'da dün yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar geceyi Kuleli Parkı'nda kurduğu çadırlarda geçirdi. Bir kişinin de soğuktan korunmak için kendine naylondan çadır yaptığı görülürken, park havdan görüntülendi.

İstanbul'da dün yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korku ve paniğe neden oldu. Depremin ardından bazı vatandaşlar evlerine dönerken, bazıları da yorgan, battaniye ve çadırlarını alıp geceyi parklarda geçirdi. Bahçelievler'de bulunan Kuleli Parkı'na gelen vatandaşlar çadır kurdu. Çadırda kalan vatandaşlar panik, korku, ve soğuk havanın da etkisiyle zor bir gece geçirdi. Bazı vatandaşlar battaniyelere sarılıp yere serdikleri örtülerin üzerinde uyudu. Kimi vatandaşlar uyumaya devam ederken, kimileri ise çadırlarını toplamaya başladı. Bir vatandaşında soğuktan korunmak için kendine naylondan çadır yaptığı görüldü. Kuleli Parkı dron ile havadan görüntülendi.

"Bugünü de dışarda geçirmeyi planlıyoruz"

Geceyi dışarda geçirdiğini söyleyen Fatma Bider Barış, "Geceyi dışarda geçirdik. Çok soğuktu. Çocuklar çadırda kaldı. Yer olmadığı için biz dışarda beklemek zorunda kaldık. Gece çok soğuktu. 2 battaniye örttük ama yine de ısınamadık. Bugün de dışarıda kalacağız. Uzmanlar 48 saat boyunca riskli olduğunu söylüyorlar. Bugünü de dışarda geçirmeyi planlıyoruz. Şuan kahvaltı yapacağız" dedi.

Bu gecede parkta yatacağını ifade eden Ceylan Taş, "Geceyi dışarda geçirdik. Gece çok soğuktu. Sabaha kadar biz dışarıda nöbet tuttuk, çocuklar çadırdaydı. Çok korktuk hala parktayız. Güvenlik açısından gitmeyi düşünmüyoruz. Artçılar devam ediyor çünkü. Kahvaltı yapamadık daha yeni başlayacağız. Bugün de buradayız" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Deprem Sonrası Çadırda Gece - Son Dakika

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