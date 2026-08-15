İstanbul’da kuvvetli rüzgar tedbiri: Koru ve kent ormanları ziyarete kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul’da kuvvetli rüzgar tedbiri: Koru ve kent ormanları ziyarete kapatıldı

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB'ye bağlı bazı koru, kent ormanı ve yeşil alanlar, beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle tedbir amaçlı bugün ziyarete kapatıldı. Rüzgar hızının saatte 40-70 km olacağı tahmin ediliyor; dal kırılması ve ağaç devrilmesi riskine karşı girişler geçici olarak durduruldu. Fırtınanın etkisini kaybetmesiyle alanlar yeniden açılacak.

İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğundaki bazı korular, kent ormanları ve yeşil alanlar tedbir amacıyla bugün ziyaretçilere kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM ile İstanbul Valiliğinin meteorolojik uyarıları doğrultusunda alınan karar kapsamında, rüzgarın kent genelinde saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşmasının beklendiği belirtildi. Dal kırılması ve ağaç devrilmesi risklerine karşı vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı yeşil alanlara geçici olarak ziyaretçi girişinin durdurulduğu açıklandı.

Ziyarete kapatılan alanlar şöyle:

Emirgan Korusu

Yıldız Korusu

Gülhane Korusu

Küçük Çamlıca Korusu

Büyük Çamlıca Korusu

Fethipaşa Korusu

Hidiv Kasrı Korusu

Beykoz Korusu

Büyükdere Atatürk Fidanlığı

Atatürk Kent Ormanı

Florya Atatürk Kent Ormanı

Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı

Söz konusu alanların, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden ziyarete açılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Doğal Afetler, Hava Durumu, İstanbul, Fırtına, Fırtına, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul’da kuvvetli rüzgar tedbiri: Koru ve kent ormanları ziyarete kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi ABD'de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi
Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi
Meteoroloji’den Marmara ve Ege bölgesine fırtına uyarısı Meteoroloji'den Marmara ve Ege bölgesine fırtına uyarısı
Galatasaray’a Rafael Leao müjdesi Galatasaray'a Rafael Leao müjdesi
Halsey’den şaşırtan Türkçe hamle Oğlu Ender için bakın ne yazdı Halsey’den şaşırtan Türkçe hamle! Oğlu Ender için bakın ne yazdı
Akılalmaz vahşet Cenazeye gelmedi diye bu hale getirdi Akılalmaz vahşet! Cenazeye gelmedi diye bu hale getirdi

13:04
Diyarbakır’da nişan yolunda katliam gibi kaza 5 ölü, 11 yaralı
Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza! 5 ölü, 11 yaralı
12:48
Transfer yapmayan Galatasaray’da ayrılık Kafasına koydu gidiyor
Transfer yapmayan Galatasaray'da ayrılık! Kafasına koydu gidiyor
11:38
Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler “Bunlar insanı öldürür“
Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler! "Bunlar insanı öldürür"
09:33
Süleymancıların kara deposu Torbalarca evrakı imha etmişler
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler
08:55
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
08:18
Fenerbahçe’de ayrılık Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 13:22:16. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul’da kuvvetli rüzgar tedbiri: Koru ve kent ormanları ziyarete kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.