İstanbul'da Gök Gürültülü Sağanak Yağmur Bekleniyor - Son Dakika
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İstanbul'da Gök Gürültülü Sağanak Yağmur Bekleniyor

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiğini açıkladı. Yağışların cuma akşamı 17.00'ye kadar devam etmesi tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden öğlene kadar kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor. Yoğun şimşek, yıldırım düşmesi ve şiddetli rüzgar da beklenen etkiler arasında yer alıyor.

25.07.2024 15:50
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İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiğini açıkladı. Ani bastıran sağanaklar şeklinde beklenen yağışların, cuma akşamı 17.00'ye kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul genelinde bu akşam 21.00'den itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Yağışların, gece saatlerinden öğlene kadar kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul'da akşam 21.00 saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği duyuruldu. Yağışların ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenirken, gece saatlerinden itibaren de etkisini arttırması bekleniyor. Yoğun şimşek ve yıldırım düşmesi, şiddetli rüzgarın da beklendiğini duyuran AKOM, yağışların Cuma akşamı 17.00'a kadar etkili olması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Gök Gürültülü Sağanak Yağmur Bekleniyor - Son Dakika

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