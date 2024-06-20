İstanbul'da Halk Ekmeğine Yüzde 60 Zam - Son Dakika
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Yerel

İstanbul'da Halk Ekmeğine Yüzde 60 Zam

İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi 5 liraya satılan 250 gramlık halk ekmeğe yüzde 60 oranda zam yapıldı. Yapılan zam ile birlikte ekmeğin fiyatı 8 liraya yükseldi.

20.06.2024 15:28
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İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi 5 liraya satılan 250 gramlık halk ekmeğe yüzde 60 oranda zam yapıldı. Yapılan zam ile birlikte ekmeğin fiyatı 8 liraya yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Halk Ekmek A.Ş.'de Kurban Bayramının ardından normal ekmeğe yüzde 60 oranında zam yaptı. Yapılan son zam ile birlikte 5 liraya satılan 250 gramlık normal ekmeğin fiyatı 8 liraya yükseldi. Gerçekleştirilen zamdan önce herhangi bir duyurunun yapılmaması ise vatandaşlar tarafından tepki çekti.

"Ekmeğe zam geldiğinden haberim yoktu"

Çetin Yıldırım halk ekmeğine gelen zamdan haberinin olmadığını belirterek, "Zamlara alıştık artık. Zam olacağından da haberimizin olmasına gerek yok, alıştık zaten. Ekmeğe bile zam gelmiş. Bu ekmeğe zam geldiğinden haberim yoktu. 2 ekmeği 10 liraya alıyordum, şimdi 16 liraya aldım. Yüzde 60-70 zam gelmiş oluyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Halk Ekmeğine Yüzde 60 Zam - Son Dakika

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