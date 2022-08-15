İstanbul 35 dereceyi gördü, Caddebostan Sahili'nde yoğunluk oluştu - Son Dakika
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İstanbul 35 dereceyi gördü, Caddebostan Sahili'nde yoğunluk oluştu

15.08.2022 01:15
İstanbul 35 dereceyi gördü, Caddebostan Sahili'nde yoğunluk oluştu

İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar soluğu sahillerde aldı.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar soluğu sahillerde aldı. Termometreler 35 dereceyi gösterirken, Caddebostan Sahili'ne gelenler serinlemek için soluğu denizde aldı. Sahile akın eden vatandaşlar havadan dron ile görüntülendi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte İstanbullular sahillere akın etti. Sıcaktan bunalıp soluğu Caddebostan Sahili'nde alan bazı vatandaşlar sahilde dinlenirken, bazı vatandaşlar da kendilerini denize bıraktı. Serin suda keyif yapan vatandaşlar sahilleri doldururken, İstanbul'da termometreler 35 dereceyi gösterdi. Nem oranının ise yüzde 60 olarak kaydedildiği kentte serinlemek isteyenler Caddebostan Sahili'nde yoğunluğa neden oldu. Sahil boyu bisiklet sürenlere sıcaktan dolayı denize giren vatandaşlar eşlik etti. Öte yandan sıcaktan bunalıp denize giren vatandaşlar havadan dron ile görüntülendi.

Hafta sonunu sahilde geçiren Nazlıcan Dağlı, "Sıcaklık 35 derece diyorlar ama bence hissedilen daha fazla. 40 derece vardır diye düşünüyorum. İnsanlar sahile akın etmiş, çok kalabalık. Evlerde durulmuyor. Ayaklarımız toprağa bassın istedik biraz serinlemek için" dedi.

Sıcak havanın keyfini sahilde çıkaran Ertan Eryılmaz, "Son birkaç gündür İstanbul'da çok yüksek sıcaklıklar var. Hafta içi bir yere giderken çok zorlanıyoruz. Hafta sonu kendimizi sahillere atıyoruz" dedi.

İstanbul'un çok sıcak olduğunu belirten Ugandalı Hen Henre, "Uganda buradan daha soğuk, burası daha sıcak. Burası 30 dereceden daha yüksek. Benim için fazla bir sıcaklık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Caddebostan Sahili, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul 35 dereceyi gördü, Caddebostan Sahili'nde yoğunluk oluştu - Son Dakika

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