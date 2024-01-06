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İstanbul'da Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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İstanbul'da Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü kutlandı

İstanbul'da Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ayinin ardından Kadıköy Moda İskelesinde 63 yıl sonra denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Ayine ve törene Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul\'da Hz. İsa\'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü kutlandı
06.01.2024 - 15:40,
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İstanbul'da Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ayinin ardından Kadıköy Moda İskelesinde 63 yıl sonra denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümünde 63 yıl aradan sonra Kadıköy'de Bahariye Caddesindeki Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek haç atma töreninin yapılacağı Moda İskelesi'ne yüründü.

Burada Metropolitan Emmanuel'in denize attığı haçı çıkarmak için 6 kişi denize atladı. Denizden çıkarılan haç öpülerek Meropolitan Emmanuel'e sunuldu. Haçı çıkarmak için denize atlayan 6 kişiye de gümüş haç kolye hediye edildi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ayin ve haç atma törenine Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen tören vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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