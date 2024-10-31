İstanbul'da Metro Arızası: Vatandaşlar Mağdur - Son Dakika
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İstanbul'da Metro Arızası: Vatandaşlar Mağdur

İstanbul\'da Metro Arızası: Vatandaşlar Mağdur

İstanbul'da M2 metro hattında arıza nedeniyle seferler 45 dakika aksadı, yolcular farklı ulaşım alternatiflerine yöneldi.

31.10.2024 09:58
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İstanbul'da dün akşam iş çıkış saatlerinde M2 Yenikapı- Hacıosman metro hattında yaşanan arıza sonucu vatandaşlar mağdur oldu. Yaklaşık 45 dakika boyunca metro bekleyen vatandaşlar, seferlerin bu kadar uzun süre aksamasına tepki göstererek çareyi diğer ulaşım araçlarına yönelmekte buldu.

Çalışmayan yürüyen merdivenler ve asansörlerin ardından İstanbullular bu kez de arıza yapan metro mağduriyeti yaşadı. Dün akşam saat 18.45 civarında, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı üzerinde, Osmanbey durağında metronun arıza yapması sonucu seferler aksadı. Yenikapı yönüne giden metrolar çalışmaya devam ederken, Hacıosman yönüne gitmek isteyen vatandaşlar, yaklaşık 45 dakika metro beklemek zorunda kaldı. Arıza yapan metrodaki vatandaşların da içeride uzun süre mahsur kaldığı öğrenildi. Dakikalarca beklemelerine rağmen metronun gelmemesi sonucu bazı vatandaşlar farklı ulaşım araçlarına yöneldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Metro Arızası: Vatandaşlar Mağdur - Son Dakika

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