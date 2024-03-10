İstanbul'da Ramazanın İlk Teravih Namazı Kılındı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İstanbul'da Ramazanın İlk Teravih Namazı Kılındı

İstanbul\'da Ramazanın İlk Teravih Namazı Kılındı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte İstanbul'da Sultanahmet Camii'nde vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte teravih namazını kılmak için bir araya geldi. Camiye gelen vatandaşlar, dua ederek teravih namazlarını kıldı. Ayasofya Camii'ne ve Sultanahmet Camii'ne ise özel mahyalar asılarak aydınlatma yapıldı. Vatandaşlar, Ramazan'ın ilk gününde burada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

10.03.2024 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayının gelmesi ile ilk teravih namazı kılındı. İstanbul'da vatandaşlar, teravih namazını kılmak için çocukları ile beraber Sultanahmet Camii'ne akın etti.

Ramazan ayının gelmesi ile bu akşam ilk teravih namazı kılındı. Eşleri ve çocukları ile Sultanahmet Camii'ne giden vatandaşlar dua ederek teravih namazlarını kıldı. Ayrıca, Ayasofya Camii'ne "La İlahe İllallah", Sultanahmet Camii'ne ise "Muhammedün Resulullah" yazılı mahyalar asılarak aydınlatıldı. Teravih namazı kılmak için Sultanahmet Camii'ne gelen Adem Can Kebapçı, "Ramazanın ilk günü olduğu için ilk teravihe gelelim dedik. O yüzden Sultan Ahmet'e geldik arkadaşımla beraber, bu güzel günde burada olmak istedik" dedi.

Sultanahmet Camii'ne gelen Mahmut Raşit İnce isimli vatandaş ise, "Elhamdülillah Ramazan'a kavuştuk. Ramazanı zaten nasıl geçirirsen tüm yılı o şekilde geçiriyorsun, ondan dolayı bu Ramazanı güzel geçirme umudu ile bekliyorduk geldi. İnşallah güzel geçireceğiz, ihlaslı takva bir şekilde. Tüm ümmete bir uyanış vesilesi olsun inşallah. Rabbim hepimize bunun hissini yaşamayı nasip eylesin" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da Ramazanın İlk Teravih Namazı Kılındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanya'da sporun gelişmesi için destek sözü verdi
    29 Şub CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanya'da sporun gelişmesi için destek sözü verdi

    CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanya'da sporun gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi. Mudanyaspor, Burgazspor ve Tirilyespor taraftarlarıyla bir araya gelerek destek sözü veren Dalgıç, Mudanyalı gençler dışında transfer yapılmamasını şart koştu.

  • Kavak'ta salep bitkisi yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi
    29 Şub Kavak'ta salep bitkisi yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi

    Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kavak'ta, salep bitkisi yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi. Eğitimde, tecrübeli üreticilerin deneyimlerini paylaşmasıyla birlikte, Kavak ilçesinde yetişen salebin aroması ve içeriğinin zengin olması ilgiyi artırdı. Belediye Başkanı ve Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, eğitimin ardından yaptığı konuşmada, tıbbi ve aromatik ürün yetiştiriciliği eğitimlerine devam edeceklerini ve yeni üretici adaylarının sayısını artıracaklarını belirtti.

  • Alaçatı Gıda Topluluğu, Çeşme'deki Yerel Üreticilerle Tüketicileri Buluşturuyor
    29 Şub Alaçatı Gıda Topluluğu, Çeşme'deki Yerel Üreticilerle Tüketicileri Buluşturuyor

    Çeşme ve Alaçatı'da yaşayanların bir araya gelerek oluşturduğu Alaçatı Gıda Topluluğu, Çeşme'deki yerel üreticilerle tüketicileri doğrudan buluşturmaya ve gıdaya doğrudan ulaşmaya devam ediyor. Topluluk Destekli Tarım uygulaması ise hem üretici hem de tüketiciye katkı sağlıyor. Topluluk, geçtiğimiz yıl başlattığı gıdaya doğrudan yerli üreticiyle ulaşma hedefini gerçekleştirerek 219 katılımcıya ulaştı. Üretim fazlaları satılarak elde edilen gelir ise burs ve kitap projelerine katkı sağladı.

  • Dubai, ulaşım alanında çığır açan projelerle dönüşüm sağlıyor
    29 Şub Dubai, ulaşım alanında çığır açan projelerle dönüşüm sağlıyor

    Dubai, sürdürülebilir ve geleceğe yönelik ulaşım çözümleri geliştirmek için uluslararası uzmanlarla iş birlikleri yaparak ulaşım alanında büyük bir dönüşüm sağlamaya hazırlanıyor. İki çığır açan proje olan Floc Duo Raylı Sistem ve güneş enerjili raylı otobüs sistemi, Dubai'nin gelişmiş teknolojileri ve sürdürülebilirliği benimseme konusundaki kararlılığını vurguluyor.

  • MHP Bayburt İl Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi
    29 Şub MHP Bayburt İl Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında il, ilçe belde ve belediye başkan adayları ile belediye meclis ve il genel meclisi adaylarının tanıtımı yapıldı. Toplantıya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, adaylara sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Pekmezci'nin hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisi ve projelerin tanıtımıyla devam eden toplantı, Ali Kınık'ın konseriyle sona erdi.


23:18 Porsche’li kazada şoför ifadesi: ’Anne beni affet, araç pert oldu’ Porsche'li kazada şoför ifadesi: 'Anne beni affet, araç pert oldu'
22:38 Murat Kurum: Gençliğimde ehliyetim olmadan araba kullandım Murat Kurum: Gençliğimde ehliyetim olmadan araba kullandım
22:37 Sonunda muradına erdi Arda Güler Real Madrid’de ilk golünü attı Sonunda muradına erdi! Arda Güler Real Madrid'de ilk golünü attı
20:34 İl il Ramazan’ın ilk gününde sahur ve iftar vakitleri İl il Ramazan'ın ilk gününde sahur ve iftar vakitleri
19:43 İsrail, Lübnan’a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor İsrail, Lübnan'a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor
23:52 Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Dzeko’dan hakemlere tepki Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dzeko'dan hakemlere tepki
22:22 Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı
21:49 Türk Model Elmas Yılmaz, 2024 World Miss Europe Yarışmasını Kazandı Türk Model Elmas Yılmaz, 2024 World Miss Europe Yarışmasını Kazandı
21:13 Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Ayı İçin Dileklerini Paylaştı Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Ayı İçin Dileklerini Paylaştı
21:07 Kanarya hata yapmadı Fenerbahçe, Pendikspor’u sahasında 4-1 yendi Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Pendikspor'u sahasında 4-1 yendi
20:45 Mert Hakan Yandaş, maçın hakemini tehdit etti: Dikkatli ol, buradan çıkamazsın Mert Hakan Yandaş, maçın hakemini tehdit etti: Dikkatli ol, buradan çıkamazsın
19:53 Ukrayna Dışişleri Bakanı, Papa Franciscus’un ’beyaz bayrak açma’ çağrısına yanıt verdi Ukrayna Dışişleri Bakanı, Papa Franciscus'un 'beyaz bayrak açma' çağrısına yanıt verdi
19:36 Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu’na küfürlü tezahürat Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahürat
18:53 Şatafatlı düğünü büyük yankı uyandıran AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin görevinden istifa etti Şatafatlı düğünü büyük yankı uyandıran AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin görevinden istifa etti
18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 00:00:34. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Ramazanın İlk Teravih Namazı Kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement