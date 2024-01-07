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İstanbul'da Rüzgarlı ve Yağmurlu Hava - Son Dakika
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İstanbul'da Rüzgarlı ve Yağmurlu Hava

Meteorolojinin verilerine göre İstanbul'da rüzgarlı ve yağmurlu hava etkili olmaya devam ediyor. Vatandaşlar yağıştan kaçmak için duraklara sığınıyor ve şemsiyelerle yürümekte zorluk çekiyor. Şu ana kadar trafikte herhangi bir yoğunluk yaşanmıyor.

İstanbul\'da Rüzgarlı ve Yağmurlu Hava
07.01.2024 - 10:54,
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Meteorolojinin paylaştığı verilerin ardından İstanbul'da rüzgarlı ve yağmurlu hava etkili olurken, vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Meteorolojinin hafta için yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren rüzgar ve yağış etkili oluyor. Bahçelievler Yenibosna'da yağıştan kaçan bazı vatandaşlar duraklara sığınırken, şemsiyeyle giden vatandaşların ise yürümekte zorluk çektiği görüldü. Öte yandan, yağış nedeniyle şu ana kadar trafikte herhangi bir yoğunluğun olmadığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da Rüzgarlı ve Yağmurlu Hava - Son Dakika
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