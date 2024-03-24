İstanbul\'da yaşayan Ruslar, Moskova\'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için dua etti

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İstanbul'da yaşayan Ruslar, Moskova'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için İstiklal Caddesi'nde bulunan Rusya Konsolosluğu önüne çiçek bırakarak, mum yakıp dua etti.

Moskova'da bir konser salonunda önceki gün gerçekleştirilen terör saldırısında onlarca kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul'da yaşayan Rus vatandaşlar, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Rusya Başkonsolosluğu'nu ziyaret ederek, saldırıda ölenleri andı. Başkonsolosluk binası önüne çiçek bırakarak mum yakan Ruslar, terör saldırısında yaşamını yitirenler için dua etti. - İSTANBUL