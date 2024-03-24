İstanbul\'da yaşayan Ruslar, Moskova\'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için dua etti

İstanbul'da yaşayan Ruslar, Moskova'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için İstiklal Caddesi'nde bulunan Rusya Konsolosluğu önüne çiçek bırakarak, mum yakıp dua etti.
Moskova'da bir konser salonunda önceki gün gerçekleştirilen terör saldırısında onlarca kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul'da yaşayan Rus vatandaşlar, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Rusya Başkonsolosluğu'nu ziyaret ederek, saldırıda ölenleri andı. Başkonsolosluk binası önüne çiçek bırakarak mum yakan Ruslar, terör saldırısında yaşamını yitirenler için dua etti. - İSTANBUL
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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