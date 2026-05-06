İstanbul\'da yoğun sis ulaşımı felç etti

06.05.2026 08:23
İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, hem kara hem de deniz ulaşımını etkiledi. Özellikle İstanbul Boğazı ve Üsküdar çevresinde görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü. Boğaz Hattı gemi trafiğine kapatıldı.

Sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, İstanbul Boğazı'nda etkili olurken görüş mesafesi azaldı. Sis yüksek kesimlerde etkili olmasının yanı sıra boğaz boyunca da görüldü. Sis sebebiyle bazı vapur ve Şehir Hatları seferinin iptal olduğu öğrenildi. Etkisini artıran sis tabakası İstanbul Boğazı'nı da kaplarken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis bulutunun içinde kalarak gözden kayboldu.

Boğaz Hattı trafiğe kapandı

Şehir içi denizden ulaşımda iptallere sebep olan sis, uluslararası deniz trafiğine engel oldu. Kıyı Emniyti yetkilileri boğaz hattının geçici süreliğine kısıtlı görüş sebebiyle trafiğe kapandığını bildirdi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre ise, Beykoz-Sarıyer Hattı Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu (Ring) Hattı

06: 50 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi

06: 15 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi

Küçüksu-İstinye Hattı

Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı

Çubuklu-İstinye Hattı

Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Hattı

07: 15 Anadolu Hisarı-Eminönü Boğaz Hattı Seferi

07: 05 Sarıyer-Eminönü Boğaz Hattı Seferi

07: 00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi

Kadıköy-Sarıyer Hattı

Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı

07: 15 Beykoz-Kabataş Boğaz Hattı Seferi

07: 20 Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş Seferleri iptal edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

